La UD se divirtió con el Al Wakrah, al que superó en todo momento en juego, en intensidad y también en goles, los de Javi Muñoz en la primera parte y de Sandro en la segunda que sirvieron para que el cuadro amarillo lograra su primera victoria de la pretemporada (2-0) ante un equipo muy inferior, el cuarto de la liga de Catar. Si Las Palmas no marcó más goles fue porque los portero del equipo árabe lo evitaron y porque los isleños, de alguna manera, no quisieron hacer demasiado daño. Al final y al cabo, mañana hay otro partido, más serio y frente a un rival por la permanencia en Primera como es el Almería, y no era cuestión de ensañarse. Buena prueba, más minutos en las piernas y a otra cosa.

A la superioridad manifiesta de la UD sobre el papel, por nombres y por juego, se unieron las ganas y la seriedad con la que el cuadro de Xavi García Pimienta se tomó el partido, por lo que el dominio fue total. De la retahíla de ocasiones en la primera parte sólo una acabó en gol, de Javi Muñoz, que se estrenó como goleador amarillo con el típico gol suyo, llegando desde atrás. Lo había advertido en su presentación, que era un jugador de ida y vuelta, y en una de esas idas mandó a la red el balón tras un buen pase de Sergi Cardona desde la izquierda hacia atrás (22'). El arrastre que hizo Pau Ferrer para brindarle un espacio mayor fue decisivo. Antes del tanto Las Palmas ya había demostrado que iba a por todas. El técnico no paró de insistir en la presión arriba cuando el equipo perdía el balón y los futbolistas le obedecieron, por lo que la pelota tuvo un único dueño. Si no llegaron más goles antes del primero fue porque una falta ejecutada perfectamente por Lemos se fue al larguero, porque Pau Ferrer tiró demasiado alto cuando estaba en buena posición para marcar y porque el portero del cuadro catarí, Sayed, se lanzó a la izquierda para detener un buen disparo de Pinchi con la zurda. El guardameta rival fue el mejor, porque después del gol de Javi Muñoz evitó que dos grandes cabezazos de Pau Ferrer a centro de Lemos, primero, y de Sergi Cardona, después, acabaran dentro de la portería. Dos lanzadas espectaculares y frustración del delantero del filial, que intercambió su posición con Marc Cardona todo el tiempo. Moleiro, a sus anchas durante los 45 minutos que jugó, dejó un recital de arrancadas, giros y pases. También un disparo demasiado centrado que fue directo a las manos de Sayed. Sigue sin ver portería, pero volvió a estar a un gran nivel. Del Al Wakrah en el primera parte se supo en los primeros segundos del partido por un tiro que detuvo Killane, otra vez muy seguro, y por un lanzamiento de Benyettou desde lejos (26'). En los últimos compases dio un paso adelante, pero la sensación general que dejó fue de desorden. Seguramente influya la poca comunicación de los jugadores con su entrenador, el español Tintín Márquez, desesperado en la banda. Explicarse en esas condiciones debe de ser difícil. El equipo de la segunda mitad fue más titular. Valles ocupó la portería; Palanca, Coco, Curbelo y Sinkgraven la defensa; Fabio, Kirian y Jonathan Viera el centro del campo; y Pejiño, Sandro y Cristian Herrera la delantera. El cuadro catarí, si bien no cambió el once por completo, si presentó varios cambios que lo mejoraron. Pero lo que pasó sobre todo es que la UD bajó el pistón. La presión arriba no fue la misma y el equipo acusó una cierta relajación que si bien no le impidió ser dominador ni le hizo sufrir, sí le privó de avasallar al rival a tenor de los sucedido en el primer acto. Sandro fue el que más peligro llevó cuando cayó a la izquierda. En una de sus galopadas trató de meter la pelota en la red con un golpeo con el interior. En otra, chutó demasiado alto, y en la siguiente, la mejor, brindo un taconazo a Sinkgraven, que llegaba como una moto, para que el neerlandés centrara en busca de Cristian Herrera, que se lanzó a cabecear, pero sin éxito. No llegó por poco. La acción tuvo lugar justo antes de la pause de hidratación tras la que entraron Benito e Iñaki por Daley y Fabio, respectivamente. La UD afrontó el último cuarto de hora con más intensidad. Benito, el nuevo lateral, cabalgó para que Viera le diera un pase en profundidad y puso un pase hacia atrás, muy parecido al de Sergi Cardona en la acción del gol, que si no generó mucho peligro para el rival fue porque entre Pejiño y Kirian se estorbaron para disparar. Fue entonces cuando llegó el momento de Sandro, que primero chutó a la media vuelta tras recibir un gran pase de Viera, pero el portero rechazó el balón, y luego marcó el segundo gol amarillo, esta vez desde el otro lado, con un tiro fuerte cruzado con la zurda. Buen gol (80'). A falta de la llegada de dos delanteros, el que ya había, y que por fin puede completar una pretemporada con normalidad después de cinco años, pinta bien: generó casi todo el peligro en la segunda parte. La diversión quedó en un 2-0. Las sensaciones, buenas. Ficha técnica.- (2) UD Las Palmas: Killane (Valles, 46'); Lemos (Palanca, 46'), Juanma (Coco, 46'), Álex Suárez (Curbelo, 46'), Sergi Cardona (Sinkgraven, 46', Benito, 70'); Loiodice (Fabio, 46'; Iñaki, 70'), Javi Muñoz (Kirian, 46'), Moleiro (Jonathan Viera, 46'); Pinchi (Pejiño, 46'), Marc Cardona (Sandro, 46') y Pau Ferrer (Cristian Herrera, 46'). (0) Al Wakrah: Sayed; Youssef, Sainsbury, Ali, Khaled; Fathe, Whesaba; Hazem, Benyettou, Khlid; y Dalla. Goles: 1-0.- (22'): Javi Muñoz; 2-0.- (80'): Sandro. Árbitro: Milla Alvendiz. Sin amonestados. Incidencias: segundo partido amistoso de la pretemporada de la UD Las Palmas, disputado en el campo principal del Marbella Football Center ante unos 100 espectadores.