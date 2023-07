El 'bolo' cuesta caro a la UD Las Palmas: Fabio se lesiona (0-0)

De alguna manera, el partido entre la UD y el Almería, el tercero en la pretemporada amarilla, terminó poco antes del cuarto de hora de juego. Muy poco importó lo que pasó después de la lesión de Fabio, que abandonó el campo de La Quinta (Marbella), maldito ya para él, en ambulancia después de romperse el tobillo derecho, el que ya tenía tocado, en una acción en solitario. La placa a la que será sometido en el hospital Quirón de Marbella determinará si lo que sufrió es una fractura o un esguince, pero los gritos de dolor del de Ingenio, mientras se hacía el silencio en la costa malagueña, no auguran un buen diagnóstico. El 0-0 del partido, aburrido en general, no pasará a la historia.

El centrocampista de la UD, que había debutado ayer después de haber comenzado a un ritmo menor la pretemporada por culpa de una calcificación que se le produjo en el tobillo tras haber sufrido una lesión en el último partido de la liga pasada, fue atendido alrededor de cinco minutos antes de ser atendido y fue evacuado unos 20 minutos después, entre lágrimas mezcladas con el cabreo, ante la presencia del presidente Ramírez, el director deportivo Helguera y demás miembros del club que aguardaban la llegada de la camilla desde el otro lado del campo, con el jugador hundido. Fuentes de la entidad apuntaron al final del choque que la lesión puede ser menos grave de lo que parecía en un principio. Habrá que esperar.

Antes y después hubo un duelo entre aspirantes a salvar la categoría en LaLiga EA Sports el curso que viene, el más interesante, por tanto, hasta ahora. La combinación inicial de hoy, la tercera en tres partidos, dejó un once con Valles en la portería; Lemos, Coco, Herzog y Sinkgraven en la defensa; Fabio, Javi Muñoz y Jonathan Viera en el centro del campo; y Pinchi, Sandro y Cristian Herrera en la delantera. Un que pintaba bien y lo demostró, porque fue superior en la primera parte y si no se fue al descanso por delante en el marcador fue porque Mariño estuvo más acertado que los delanteros amarillos.

Pronto se dejó ver la UD por arriba con un tiro de Pinchi con la zurda que rechazó el ex del Sporting. Poco después, Embarba envió alto una falta desde la frontal, hecho a destacar sólo porque fue la única vez que el cuadro de Vicente Moreno inquietó la portería de Valles en el primer acto. Fue a los 10 minutos; luego, vivió a merced de Las Palmas, que lejos de tener el balón siempre, lo cedió a ratos para encontrar más espacios y buscar transiciones rápidas hacia el gol.

Fue así como, después de un cierto periodo de shock por la lesión de Fabio, llegaron las mejores ocasiones de los amarillos. En uno de esos balones que buscaron a Sandro, Rodrigo Ely controló mal con el pecho y lo que hizo fue brindarle la pelota al delantero, que en el mano a mano, aunque molestado por Babic, chutó, pero Mariño se estiró bien hacia su derecha para evitar el tanto (19').

Pasada la media hora, la conexión Viera-Sandro volvió a aparecer como el día del Orlando Pirates y ayer, en este caso para sellar el segundo gol de la UD frente al Al Wakrah. El pase del capitán al hueco encontró la carrera del delantero, que volvió a tirar cruzado y volvió a toparse con el meta rival. Poco después, el '9' amarillo volvió a ser protagonista de otra jugada de peligro, pero esta vez para brindar un gran pase hacia atrás desde la derecha que encontró a Pinchi, que estaba solo pero chutó mordido. Mal.

El gallego, uno de los que se examina durante la pretemporada para ganarse un sitio en la plantilla de Primera, se resarció con un buen pase en la frontal del área a Viera, que también se encontró con Mariño. La jugada, seguramente, fue la mejor del primer acto porque empezó por el centro, siguió con Sandro Por la izquierda, se fue hacia la derecha con Pinchi y acabó otra vez en el centro con el tiro del capitán.

En la segunda mitad

La tónica de dominio de la UD no cambió con el cambio de campo ni el nuevo once, formado todavía por Valles bajo los palos, Palanca, Álex Suárez, Curbelo y Sergi Cardona en la defensa; Kirian, Loiodice y Moleiro en el centro del campo; y Pejiño, Marc Cardona y Pau Ferrer en la delantera. Luego entraría Benito por el atacante del filial.

La mayor posesión y la mayor intensidad de Las Palmas no se tradujo, sin embargo, en ocasiones de gol, pero le valieron para no sufrir. No lo había hecho y tampoco lo hizo antes de la segunda pausa de hidratación a la hora de juego, cuando el Almería introdujo 10 cambios. Luis Suárez, por ejemplo, pasó desapercibido. Kirian, Moleiro y Loiodice combinaban bien, pero sin claridad arriba. No estaba Sandro, y eso se nota.

Una cierta desesperación comenzaba a apoderarse de los amarillos, que vieron peligrar su portería por primera vez a los 65 minutos, cuando una mala anticipación de Curbelo propició una cabalgada de Ramazazni que terminó con un disparo fuerte con la zurda de Samú Costa, que acaba de entrar. Valles se lanzó bien hacia a la izquierda para sumar su primera parada.

Benito, amonestado por protestar por lo que consideraba excesiva dureza del Almería, buscó el tanto con una internada en la que dribló a un par de defensores antes de disparar al lateral de la red. Hasta ese momento, cuando quedaba un cuarto de hora para el final, era la mejor ocasión amarilla en el segundo periodo. Por ese costado lo intentó la UD después con un centro de Sergi Cardona y después con un disparo de Moleiro, demasiado alto.

El encuentro, pesado, había de dejar para el tramo final la mejor ocasión del Almería en todo el partido, iniciada con una cabalgada de Centelles por la izquierda y culminada por Ramazani, que se plantó solo, hizo un recorte para quedarse más solo todavía y cuando tiró, con la zurda, lo hizo demasiado desviado. Perdonó a la UD, que, por otra parte, sigue sin encajar. Y sumó su segundo partido sin marcar

Ficha técnica.-

(0) UD Las Palmas: Valles; Lemos (Palanca, 46'), Coco (Álex Suárez, 46'), Herzog (Curbelo, 46'), Sinkgraven (Sergi Cardona, 46'); Fabio (Iñaki, 17'; Kirian, 46'), Javi Muñoz (Loiodice, 46'), Jonathan Viera (Moleiro, 46); Pinchi (Pau Ferrer, 41'; Benito, 61'), Sandro (Marc Cardona, 46') y Cristian Herrera (Pejiño, 46').

(0) UD Almería: Mariño; Poco, Ely, Babic, Akieme; Robertone, Édgar; Marciano, Arnau, Embarba; y Luis Suárez. También jugaron Ramazani, Fernando, Mendes, Chumi, Kaiky, Centelles, Eguaras, Samú Costa, Kaiky, Appiah, Rojas, Marezi y Gui.

Árbitro: Morales Moreno. Amonestó a Benito

Incidencias: tercer partido amistoso de la pretemporada de la UD Las Palmas, disputado en el campo de La Quinta, perteneciente al Marbella Football Center, antes unos 100 espectadores.