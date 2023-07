Benito Ramírez: «Jugué en Primera, pero mi verdadero debut es ahora»

Fue operado de la espalda en febrero...

El 8 de febrero [interrumpe para matizar].

¿Se encuentra ya bien del todo tras la intervención?

Sí, de la espalda totalmente perfecto. Es verdad que a veces me molesta un poquito la cadera y un poco la zona lumbar cuando meto mucha carga, sobre todo en las dobles sesiones, pero me encuentro bien.

Entonces, entiendo, ¿su participación menor en los amistosos de Marbella es una cuestión puramente de ritmo y de entrenamientos?

Sí, claro. Es cosa de que llevo nueve meses sin competir hasta el día de hoy, entonces yo creo que estos partidos de pretemporada me van a venir bien para ir de menos a más y me van a servir para intentar llegar al 100% al inicio de LaLiga –el sábado 12 de agosto frente al Mallorca (18.30 horas) en el Gran Canaria–.

¿Los entrenamientos que completó antes de que acabara el campeonato pasado fueron meramente testimoniales, para estar con el grupo, o llegó a estar bien del todo?

No llegué a entrenar al 100%, un poco también por ese miedo de meterme muy rápido con el grupo, porque la evolución fue tan rápida que yo, vamos, a los tres o cuatro meses ya estaba entrenando con el grupo. Entonces, no quería precipitarme, pero por otro lado quería estar con los compañeros, estar dentro, en dinámica, viajar con el equipo por lo que nos estábamos jugando. Igual me metí un poco antes, pero lo hice muy, muy tranquilamente y con todo bien controlado, con las cargas controladas para que no me pasara nada. No había prisa –cedió su ficha en enero para la llegada de un fichaje–.

Ya que habla de los viajes, recuerdo el de principios de mayo a Éibar, donde la UD Las Palmas se jugaba pasar del quinto puesto al primero si ganaba. Usted estaba con Momo en la grada, una fila más abajo de las posiciones de prensa. ¿Cómo recuerda aquellos 90 minutos de sufrimiento?

Pues lo vi... Fue el único en el que estuve prácticamente en la grada, aunque en la zona de jugadores, y me puse con Momo a ver el partido y nos agarrábamos el uno al otro, nos mirábamos, sufríamos, nos poníamos de pie y la verdad que, sobre todo en los últimos minutos, eso fue una locura.

El equipo tiene una profesionalidad del carajo y mucha motivación, pero desde la tranquilidad"

Ahora el equipo ya está en Primera, ha cambiado el contexto. Todos hablan de tranquilidad, que esto es igual que siempre. ¿En serio no ha cambiado absolutamente nada?

Sí hombre, la gente está súper ilusionada, ya no sólo la afición, sino el equipo. El equipo tiene muchísimas ganas de entrenar, una profesionalidad del carajo y yo creo que esa es la motivación de este año. Chavales que nunca han jugado en Primera División tienen esa motivación y es lo que nos tiene que servir, pero siempre desde la tranquilidad.

Debutó en la temporada 2016-17 con dos partidos con Quique Setién, uno de ellos casi testimonial. La siguiente, la del descenso, disputó cuatro encuentros. ¿Siente que su verdadero debut se va a producir este año?

Sí, lo siento así. Mi verdadero debut es esta temporada, ya con dorsal del primer equipo, encajado. Es verdad que ya he jugado, pero al final juegas con el filial, luego con el primer equipo y estás un poco ahí que no sabes qué va a pasar. Incluso después de haber jugado en Primera me fui cedido al Rayo Majadahonda. Por eso considero que es mi debut real.

¿Siente un poco de envidia de los nuevos de ahora, en el sentido de que cuando usted llegó lo hizo en el peor momento de la UD de Setién y luego en el año desastroso del descenso?

Bueno, tuvo mala suerte y buena suerte, porque al final tenía 21 años y jugué algunos partidos en Primera y eso no lo puede decir todo el mundo, y más en esos años que Las Palmas estaba en un nivel de la hostia aunque en el último se descendió, pero tenía muy buenos futbolistas y cuadró así. No voy a pensar que tuve mala suerte porque prefiero pensar de forma positiva.

Me refería sobre todo a cómo llegaron Pedri y Moleiro, por ejemplo: el primero con el equipo recién asentado en Segunda y con un proyecto nuevo y el segundo con el grupo optando incluso al ascenso.

Sí. Al final a algunos les cuadra que llegan un año y ascienden, otros como yo que subo al primer equipo y estoy cuatro años para ascender... Así es el fútbol.

Con 28 años es uno de los veteranos del equipo. ¿Seguirá como cuarto capitán?

De momento no se ha tocado nada, pero puede haber votaciones en cuanto se conforme el equipo. Al final, tenga brazalete o no me siento como un capitán por así decirlo también fuera del campo. Ayudo a todo el mundo como siempre y eso es lo importante.

¿Qué Benito debemos esperar para esta temporada?

Esperemos que un Benito sin lesiones, que es lo que al final siempre me trae un poco por el camino de la amargura, pero bueno, voy a dejarlo a un lado. Un Benito alegre, con muchas ganas de disfrutar del equipo y de hacer un buen año.

¿Y un Benito con un rol más de extremo como ocurrió en la campaña pasada?

Yo siempre he dicho que donde yo me encuentro más cómodo es de extremo porque al final toda mi vida he jugado de extremo, pero bueno, si el míster cree que en ciertos partidos es mejor que juegue de lateral, pues también lo hará. Al final le coges el gustillo, todo sea por jugar.

Se le ve intenso en esta pretemporada. De hecho, fue el único amonestado en los tres partidos amistosos hasta el momento. ¿Jugaban muy duro los del Almería?

[Se ríe] Me calenté. Fue una jugada un poco aislada en la que el árbitro hizo algunos comentarios. Son cosas que pasan en los partidos y aproveché un poco también que era un partido de pretemporada para apretar un poquito más. En Liga todos me conocen y saben que no soy así.

Cuénteme algo de su gran amigo, de Kirian. Este año, está aquí, el año pasado no pudo... ¿Le ve especialmente motivado?

Sí, le veo motivado. Este es un año ilusionante para él después de todo lo que vivió el año pasado y lo que se lió por fuera también con lo suyo. Pero lo vive también desde la tranquilidad. Él sabe que está preparado, que es uno más desde la temporada pasada, que terminó espectacular.

Todos desde dentro coinciden en que mantener el bloque del año pasado es lo importante, sin embargo, desde fuera se ve como que falta mucho por llegar. ¿Cómo puede tranquilizar a esa afición amarilla un tanto escéptica?

Lo único es que vean los partidos de pretemporada. En todos los partidos hemos tenido el control y ocasiones, y también la portería a cero, que era lo que el año pasado nos ayudó a subir.

¿Hay consignas nuevas por parte del entrenador?

Sí, el míster quiere trabajar que los laterales se metan un poco hacia dentro para dar un poquito de amplitud al campo y los centrales puedan sacar mejor la pelota. Son conceptos nuevos que el equipo va a ir cogiendo poco a poco.

¿Coinciden ustedes en que este equipo va a brillar más este año en Primera que en Segunda División?

Esperemos que sí. El equipo está preparado para jugar en Primera. Los refuerzos que han llegado y llegarán nos van a ayudar.

Su guitarra. ¿La saca mucho en el vestuario?

Hasta este momento no la he sacado mucho. Se sacará cuando haya que sacarla, pero siempre estará la guitarrita ahí para amenizar las cosas.

¿Con qué se queda, con La Aldea o con Ibiza?

Con La Aldea, sin duda.