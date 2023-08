Munir, la promesa de trece goles y Pimienta al teléfono: "Me llamó el míster y la cabeza me hizo 'boom"

El delantero Munir El Haddadi no se cortó a la hora de prometer una cifra de goles. Agradece la insistencia de Xavi García Pimienta, que resultó crucial para dar el 'sí quiero' a la UD Las Palmas. "En las últimas temporadas he jugado en banda, pero dentro del área pueda hacer bastantes goles. Espero hacer doce o trece en esta temporada con el equipo de la Isla, me ha pedido que esté cerca de la portería", valoró el exjugador del FC Barcelona, Deportivo Alavés, Valencia CF, Sevilla o Getafe.

La fe de Pimienta provovocó el cortocircuito. "Me llamó el mister cuando estaba de vacaciones. Yo en mi cabeza tenía otras ideas pensadas, pero desde su llamada pues al final conozco al míster desde hace mucho tiempo y me hacía ilusión reencontrarnos [lo dirigió en el Barça B y en el Juvenil B del club azulgrana]. Nada más que me llama el míster la cabeza me hace boom, me convenció para estar aquí. El estilo de juego que practica me gusta mucho. El año pasado pude ver algún partido de la UD Las Palmas y a cualquier jugador le gusta". Conoce a Sandro y volver a jugar junto al grancanario le motiva. Otro aliciente. "Con Sandro tengo una relación muy buena, que quiero demostrarla también en el campo". Munir porta el '17' y confía en contar con minutos ante el Red Bull Leipzig este sábado. "Estoy para jugar un ratito". Sobre el hecho de firmar por un año, que cuenta con una temporada opcional por el rendimiento, lo explicó así: "Hemos pactado un año. Veremos si me dejan seguir, porque no depende de mí. Espero ganármelo". Un recibimiento cálido por parte de la afición y el reto de ponerse en forma para disputar la Copa de África con Marruecos. "Necesito adquirir ritmo y ponerme en forma para jugar con la selección". Los likes desde el Roque Nublo. "Al firmar le dije a mi familia que estaba sorprendido por todos los mensajes recibidos que era positivos". Conoce el Gran Canaria muy bien, ha firmado tres tantos de visitante en el recinto de Siete Palmas -dos con el Deportivo Alavés y uno con el Barça B-. "Sí me acuerdo, la UD no estaba bien [temporada 2017-18]. Cuando empiezas mal, ya es difícil levantar el vuelo". El salto de calidad que pregona Helguera El director deportivo Luis Helguera reconoce el "salto de calidad" que le brindará Munir. "Firma por un año y llega como agente libre. Nos dará mucho arriba, es un salto de nivel. Se trata de un jugador muy versátil, aunque creemos que debe estar cerca del área. El míster, García Pimienta, lo conoce bien. Nos dará gol, que es lo que todos los equipos necesitamos".