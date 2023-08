Retomar el envío postal con una carta dedicada del presidente Ramírez y una prenda de regalo. Ser más atentos con los fieles de mayor edad. Alternativas y soluciones ante las colas de la vergüenza y un cabreo equiparable al amor pasional por el escudo de los 25.037 socios. La UD vuelve este sábado (18.30 horas, Gol TV y DAZN) al cielo del balón de la Primera División. Tras cinco años en el infierno -del ciclo del despilfarro de Toni Otero a la parada mágica de Valles ante Villalibre-, la cita ante el RCD Mallorca de Muriqi, Maffeo o el veterano Javier Aguirre conforma un aperitivo estimulante. En el reino de Pedri y Bellingham, la UD pide paso desde la austeridad. Y con su masa social de salvavidas. Una cifra récord en relación al respaldo (25.037) que deja a los amarillos en la parte alta del aliento de Primera.

Desde el pasado lunes, los abonados pueden recoger su carné físico del abono -ya disponen del telemático desde que cursaron el pago de la renovación o alta- en las taquillas de la grada Curva. La avalancha superó las expectativas. Ayer, ante la lluvia de críticas por las redes sociales, se han abierto hasta cuatro ventanillas en la citada grada. "Resulta vergonzoso, no puedes tratar así al aficionado. Horas de esperar para hacerte con tu carné, cuando además estamos en verano y había gente de avanzada edad. El club amarillo debe mimar y cuidar estos detalles, y más ahora que estamos en Primera. Pagas más por un espectáculo y te tratan peor", relata Alexis Alemán, un sufridor de largo recorrido, famoso por su rostro pintado al más puro estilo Braveheart en el Heliodoro Rodríguez López.

Ayer, el tiempo de espera para hacer con el carné era de unos 25 minutos. Desde la entidad grancanaria, el presidente Miguel Ángel Ramírez hacía pública sus disculpas durante la ofrenda floral en la Basílica de Teror. "Hay que pedir disculpas por la espera a la hora de recoger el físico. Pero recordar que cuenta con el virtual, no hacía falta que fuesen". Colas, cabreo y soluciones. Para Juan Galván, recuperar el envío postal, pero con más mimo que en las últimas ediciones -llegaba el carné en un sobre-, resulta imprenscindible. "La gran mayoría estamos de vacaciones, ahorrar en relación al abonado me parece mal negocio. Nosotros nunca fallamos".

Talante comprensivo

No todo son críticas, una parte de la afición asume el trastorno. "El envío postal no te asegura nada, puede sufrir desperfectos. Prefiero venir y recogerlo en taquilla. A nadie le gusta esperar, quizás lo mejor es ampliar el margen de recogida, en lugar de una semana, poner dos y no en los días previos a la competición", resalta María de la Paz.

El premio a la fidelidad

Por otro lado, los abonados que han acudido a todos los partidos de Segunda en la pasada campaña 22-23 reclaman su premio a la fidelidad. Desde el club grancanario, se anunció que habría una compensación a los maratonianos del aliento -presencia en Siete Palmas en las 21 jornadas de local-. Por ahora, siguen esperando.