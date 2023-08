El genio que rechazó 11 millones de la Liga de Arabia Saudí. El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos -134 partidos en Primera y 28 goles- vuelve a salir en defensa del estilo amarillo y pide un voto de confianza en el entorno por la nueva generación de oro. Cuestionado por su negativa a un salario de once millones netos -a percibir en dos temporadas en la liga de Arabia Saudí-, aclaró que ahora valora otros aspectos.

"Hay muchas cosas detrás, que no es solo el dinero, que también es importante. Pongo en valor otras cosas, que hacen que me quede aquí en la UD. No sé qué pasará mañana. Hubos dos ofertas y a las dos les dije que no [una segunda de 14 millones]. Estoy centrado únicamente en el partido del sábado ante el RCD Mallorca y soy feliz".

En relación a Sergi Cardona, tras el anuncio de su traspaso a Olympiacos en la voz del presidente Miguel Ángel Ramírez, valoró que en este minuto sigue siendo uno más. "No sé lo que va a pasar, parece que está para salir. Pero ahora mismo está aquí, entrenando con nosotros y muy bien y está preparado para el primer partido. Luego el entrenador decidirá si podrá jugar o si no. De igual manera, si saldrá o se quedará".

Reconoce que está en un momento dulce en relación a su estado físico. "Estoy bien, con ganas e ilusión. Hacía mucho tiempo que no realizaba una pretemporada como esta y completa. Espero que toda la afición disfrute de la Primera, que es donde se merece estar este equipo".

Para Viera, el estilo no se toca y el papel de la afición es capital. "El año pasadofueron importantes en Segunda. Va a ser clave ser muy fuertes en casa. Nuestro estilo es el mismo. Si lo cambiamos a estas alturas tendremos muchísimos problemas. Encontraremos equipos que también quieren la pelota y dejan más espacios para jugar. Ya lo demostramos en su momento en Primera".

No picó el anzuelo

El '21' elude hacer pronósticos sobre su cifra de goles -Munir elevó a trece tantos su marca-. "Estoy viejo para prometer goles". Sobre el cambio de guion, de pasar de un proyecto de cantera a contar con once fichajes (si se cumplen las previsiones del presidente), matiza que el estilo está por encima del número de las incorporaciones. "No sé si es o no necesario fichar. Ahora somos los que somos, afrontaremos el partido con lo que hay. Iremos a por todas los que somos. Venga quien venga lo haremos con nuestro estilo, con el mismo cuerpo técnico y jugadores. El jugador que se incorpore, que lo haga con el fin de sumar".

Sintonía y sociedad con Munir. "Lo conocía de verlo jugar pero no de forma personal. Nos puede dar muchísimas cosas, tiene condiciones de jugador diferente. Necesita tiempo y adaptación. Nos dará muchísimo".