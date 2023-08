La UD sobrevive al asedio del Mallorca y comienza con un punto de oro (1-1)

La resistencia como un acto divino. Aferrados a la poesía del toque, aferrados al escudo y aferrados al aliento del partenón del Gran canaria -un dragón con 24.100 cabezas-. La UD arrancó un punto de mérito ante un Mallorca NBA (1-1) en su regreso a LaLiga EA Sports. Tablas con el barniz del sufrimiento. Tutear a un rival de largos colmillos, con todo lo que tenía en el verde, Muniq, Larin y Darder, tiene una reseñable cuota de mérito.

La formación amarilla, con el debut de los productos de la factoría Álvaro Valles, Álex Suárez, Saúl Coco, Kirian Rodríguez y Sergi Cardona -entró en el segundo acto al rechazar las condiciones del Olympiacos-, lució su habilidad con el esférico y careció de pegada. Faltan fichajes, sobra compromiso. Se añora el delantero tanque -Viera jugó el primer acto de falso nueve con Sandro y Marc en los extremos- y centímetros en las dos áreas.

Muriqi (1,94 metros), Larin (1,88) y Raíllo (1,86) parecían rascacielos. El cuadro balear estrelló dos balones en los postes en el primer acto. Careció de precisión en un desenlace agónico, pero las tablas valen de tributo a un vestuario comprometido. Sandro, en una posición óptima, desperdició el fotograma del 2-1, que pudo aniquilar a un rival que marcó la diferencia con su banquillo. A golpe de talonario, a golpe de recurrir a sus estrellas.

Pimienta solo hizo tres cambios y se olvidó de un recurso válido como Pejiño. A la media hora, un misil de Viera desde el punto de penalti, puso en franquicia a los locales. Fue el primer y único tiro a puerta en toda la primera parte. No se puede pedir más rentabilidad. A pesar de no inquietar al meta Rajkovic, la UD deleitó con un manejo de balón exquisito. Bailó al Mallorca y los gigantes tenían que correr su particular maratón de Boston. La cosa marchaba, preparen el champán.

Kirian estuvo colosal, Javi Muñoz y Enzo también cautivaban con su destreza como herramienta. El Vasco Aguirre erró en la lectura inicial del encuentro. Y Pimienta le dio un baño táctico.

Con Sandro, Marc Cardona, o Munir El Haddadi como atacantes abocados a jugar en banda, Viera fue la sorpresa. La inteligencia artificial de Pimienta desbarató el plan de Aguirre. En la medular, se imponía el idioma canario.

Al son de la isa vierina. Manto de toques. El valor estratégico del control del balón para aplatanar a un Mallorca cobardica. Un tiro a puerta y un gol. El relato de los primeros 45 minutos. Bastó el tanto del Mesías de pena máxima para desequilibrar la balanza -el segundo remate llegó en el 50’ de Sandro Ramírez y el ‘9’ luego tuvo la última sobre la bocina-. La fortuna vestía de amarillo y los bermellone estrellaron dos balones en la madera: el tiro de Dani Rodríguez y el penalti de Muriqi al larguero.

Intimidaba el gigante internacional con Kosovo, que fue frenado de forma soberbia por Álex Suárez. Bajo el monólogo del balón, en ese pacto con el tiempo, llegó el remate de Dani Rodríguez que tras un control con el pecho de Muriqi. Pero el 28’, la historia dio giro radical. Otra alineación de los astros. Pisotón de Copete a Sandro y penalti. Viera, que dejó un caño antológico a Valjent, superó a Rajkovic en el 1-0.

Ardía el partenón. El Mallorca despertó de su letargo gracias a una controvertida pena máxima de Kirian sobre Amath. El lanzamiento de Muriqi se topó con el travesaño y volvía el efecto Pinito.

Aguirre reaccionó: modificó el dibujo. Retiró a Copete para dar entrada a Raíllo que haría el tanto del empate, tras un envío de Darder, el segundo cambio. Los banquillos son puntos. Cabe sumar la presencia de Larin. Tocó sufrir y Kirian desapareció. Balones largos y guerra abierta entre Maffeo y Sergi. Carrusel de faltas y el tanto de Raíllo de córner. Pecado capital. Remató sin complicaciones.

El rival completó más méritos y se vio superior -siete tiros y tres córneres-. Cohete de Morlanes y para Álvaro Valles (52’). La pincha Sandro Ramírez y patada sanguinaria del teguestero Omar Mascarell. Manotazo de Maffeo a Sandro y gran tiro de Dani Rodríguez. Sandro estaba en todas las fiestas. Incluso, llegó a sacar de sus casillas al Vasco, con 429 partidos en la máxima categoría. Darder tiene un guante y la película adquiría tintes de Pesadilla en Elm Street 8.

Tocó padecer. Rezar y esperar el momento. Nuke Mfulu participó cinco minutos y Sergi Cardona tenía que frenar a Maffeo y a Dani Rodríguez. Sinkgraven estuvo correcto. En lo referente a Munir, una puesta de largo algo tímida.

La UD tiene un problema con el gol -ayer el VAR fue el aliado- y tiembla en cada saque de esquina. Se pudo apreciar en el Red Bull Arena. No es un reproche, se trata de competir en igualdad de condiciones. Latir en Primera exige un vehículo de Primera. Pero el corazón amarillo es eterno, generoso en la entrega y coraje. La afición agradeció el esmero. Punto de partida, Punto de arranque. El genio de Viera y la habilidad de Sandro precisan de más recursos. Y por favor, un busto a Álex Suárez.

Ficha técnica:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Saúl Coco, Álex Suárez, Sinkgraven (Sergi Cardona, 63'); Kirian Rodríguez (Nuke Mfulu, 85'), Javi Muñoz, Enzo Loiodice; Sandro Ramírez,Jonathan Viera y Marc Cardona (Munir El Haddadi, 63').

RCD Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Gio González (Darder, min. 46), Valjent, Copete (Raillo, min. 46), Jaume Costa; Dani Rodríguez, Mascarell (Samu Costa, min. 60), Morlanes (Javi Llabrés, min. 85), Amath (Larin, min. 60); y Muriqi.

Goles: 1-0, min. 28: Jonathan Viera -penalti-. 1-1, min. 70: Raíllo.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité de Cataluña). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Kirian (min. 39), Álvaro Lemos (84) y Loiodice (84), y a los visitantes Copete (28) y Mascarell (53).

Incidencias: Estadio de Gran Canaria, 24.100 espectadores. Realizó el saque de honor la grancanaria Daida Ruano, dieciocho veces campeona del mundo de windsurf, recientemente retirada. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los aficionados y abonados de la UD Las Palmas fallecidos durante la temporada anterior.