La UD sube el presupuesto del plantel y acelera por Perrone

Tras confirmar el inicio del segundo ciclo de Marvin Park, cedido hasta el 30 de junio y con compra obligatoria en caso de lograr la permanencia (hay que abonar un millón para hacerse con el 50% de los derechos federativos y con un nuevo contrato de cuatro temporadas), aseguró que está cerca de firmar a un central en calidad de cedido. Silencio en relación al alta del delantero Sory Kaba y cautela ante el panorama de Sergi Cardona –no llegó a un acuerdo con el Olympiacos pero sigue en la plataforma de salida del club isleño–.

Otro nombre propio es el del centrocampista argentino Máximo Perrone. El broche de oro. Un jugador exquisito en la medular y en el que la UD Las Palmas ya echó el lazo. A por todas por una incorporación de caché. A por el nuevo pibe de oro. El centrocampista e interior de 20 años del Manchester City llega en calidad de cedido hasta junio de 2024 y se espera anunciar en las próximas fechas. El margen fijado por los ejecutivos amarillos es el de este domingo.

Formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, logró estrenarse en el primer equipo y disputó un total de 33 encuentros. El club cityzens se hizo con sus servicios tras abonar nueve millones el pasado enero. Con solo dos partidos a las órdenes de Guardiola, un pulso de la Premier League (18’) y otro de la FA Cup (2’), formó parte del plantel que dejó sin aliento al Viejo Continente.El City se hizo con la cita doméstica, la FA Cup y la Champions.

La plena predisposición del internacional argentino en las categorías inferiores ha sido crucial. Desempeñará el rol de centrocampista e interior, para elevar la cuota física de la medular –dejando a Kirian Rodríguez como timonero, junto a las opciones ya existentes de Nuke Mfulu y el lesionado Fabio González, que estará de baja hasta final de este año–.

El vínculo entre la UD y el club argentino pasa por la figura del Turu Flores. José Óscar ‘Turu’ Flores, que forma parte del organigrama técnico amarillo, fue campeón de la Intercontinental en 1994 tras imponerse al AC Milan con Vélez Sarsfield. Luego hizo carrera en la UD y estiró su periplo en el Dépor, Mallorca, Valladolid y Ciudad de Murcia. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, confirmó el interés por un centrocampista y aporta la cifra del esmero.

«El presupuesto que hemos destinado al equipo supera los 30 millones. La campaña de abonados nos posibilita aumentar la capacidad económica para hacer mayor inversión». Además, se le cuestionó por Sory Kaba, pero guarda silencio. El deseado sin nombre. Un silencio que lo dice todo. «¿Te gusta? Solo hablaré de jugadores que tienen contrato con la UD». En relación al extremo y lateral del Madrid Marvin Park, que la pasada temporada ya militó en el club grancanario –participó en 24 partidos–. «Ya entrenó en Barranco Seco y completó el reconocimiento médico. Debe recuperarse de una dolencia en el tobillo».

Pendientes de la venta de Sergi Cardona y la incorporación de un central «cedido». En relación a las negociaciones con el Midtjylland de la Superliga de Dinamarca por Kaba, aporta que lleva «un mes y pico» tras el ex del Elche CF.

«El delantero ya lo tengo cerrado, es la compra de un futbolista y llevamos un mes y pico buscando solución a la compra». Con Marvin Park y Sory Kaba van nueve fichajes. «Nos queda un jugador en el centro [Perrone] que se trae por la lesión de Fabio González y luego, el central». La idea es completar la obra en 48 horas. La Sagrada Familia de la gestión. Austeros, pacientes y una fe religiosa. Lo de Cardona sigue en punto muerto. «El problema es el acuerdo del club de destino con Sergi. Si no hay una resolución favorable, se queda». Sobre una renovación, queda en manos de Luis Helguera. «Si se la merece, no lo dejará escapar». Una mirada al tendido: «El mejor fichaje es la afición. Es muy complicado que con este apoyo, la UD pierda en el Gran Canaria». Aliento, Sory Kaba y Perrone.

Ampliación de capital

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un 74,59% de representación, aprobó la ampliación de capital de 500.080 euros mediante la emisión de 5.320 acciones de 94 euros de valor nominal. El Consejo Superior de Deporte (CSD) pide un mínimo de capital de 4.930.259,80 euros y la UD están en el proceso de lograrlo. «Con el fin de no generar un problema a los accionistas y alcanzar la cifra, todos los años vamos a ir ampliando 500.000 euros», puntualizó Ramírez. Además, recordó que «voy a ir a toda la ampliación de capital que quede libre y los accionistas no cubran (...) Los que no son accionistas no se van a poder sumar a este nuevo proyecto». La entidad cuenta con algo más de 5.000 accionistas. Con ocho fichajes cerrados, faltan de 3 a 4 refuerzos.|P. C.