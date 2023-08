Saúl Coco asume con deportividad la pérdida de su titularidad. El central conejero de la UD Las Palmas habló sin tapujos de las ofertas mareantes que ha recibido en las últimas semanas para dejar el club grancanario. Directamente, sobre el interés del Sevilla CF, detalló que no es el momento de perder el tiempo y que lo principal es centrarse en batir al Girona (domingo, 13.00 horas, DAZN).

"Si le preguntas a mi agente, pues te dirá. No quiero darle más importancia; no es bueno, estamos en semana de competición y hay un partido muy importante ante el Girona. Si después, pasa algo, estoy tranquilo. El club me valora y me siento importante, a partir de ahí, siempre desde la tranquilidad". Se le solicitó su opinión sobre el dato de las 59 faltas recibidas por parte de los rivales -Mallorca, Valencia y Real Sociedad- y que ha provocado que solo vean seis amarillas.

"A lo mejor tenemos que aprender a pegar también. Al final creo que es verdad que recibimos muchas [faltas]. Los rivales nos estudian, es una fórmula para pararnos ya que arriesgamos con la salida del balón. Pero no soy quién para decirle a un árbitro si debe sacar más o menos tarjetas", valoró sobre si salía barato 'pegar' al cuadro de García Pimienta. Dentro de la polémica del caso Rubiales, no se siente legitimado para pedir la dimisión irrevocable de De la Fuente, que aplaudió en la Asamblea de la vergüenza y luego tuvo que pedir perdón.

"No soy nadie quién debe decir quien tiene que dimitir o quién no. Lo que sí creo, es que es una pena que la Selección femenina gane un Mundial y se desvíe la atención. Considero que se debe valorar; se le da muy poca importancia, desviando el tema [en relación al castigo federativo que ha recibido Rubiales, apartado por la FIFA y en el punto de mira del CSD, así como de la Fiscalía].