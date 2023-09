Sevilla-UD Las Palmas: Una doble vuelta para Sandro

Algo de especial tiene el partido del próximo domingo (17.30 horas) en el Ramón Sánchez Pizjuán para Sandro Ramírez, que volverá a estar disponible tras superar las molestias que le impidieron participar en Montilivi. Más allá de su afán por contribuir a la falta de gol extrema de la UD Las Palmas, que sólo ha marcado un tanto, de penalti, en cuatro jornadas, el grancanario volverá a un estadio que fue su casa hace no mucho tiempo y donde no triunfó.

Porque el delantero de la UD jugó durante media temporada en el Sevilla FC. Fue entre enero y junio de 2018, justo cuando su equipo actual agonizaba en la máxima categoría y enfilaba el descenso, anticipado prácticamente desde que comenzó el año. En esa segunda mitad del curso en la que Sandro trató de recuperar el protagonismo que no había tenido en el Everton –sólo jugó ocho encuentros–, que le había fichado el verano anterior, el isleño no pudo levantar el vuelo: sólo participó en 13 partidos de Liga, si bien actuó en otros dos de Copa del Rey y en tres de Liga de Campeones. Pero no marcó y eso le marcó.

Su llegada triunfal a Inglaterra después de haber completado una gran campaña con el Málaga CF, con el que marcó 14 goles en 30 partidos, contrastó con todo lo que le vino después. De alguna manera, Sandro no cuajó en la Premier y tuvo que buscar salidas en forma de cesiones para poder competir. Así, llegó a un Sevilla que estaba clasificado para los octavos de final de la Champions –eliminó al Manchester United y luego cayó ante el Bayern Múnich– y que luchaba por una nueva clasificación para participar en el máximo torneo continental. El envoltorio, por tanto, era prácticamente inmejorable, pero el producto no salió bueno.

El ‘9’ amarillo actuó en 18 partidos con el Sevilla, con el que no marcó; estuvo cedido por el Everton

Los habituales problemas físicos del jugador tampoco le ayudaron, ni antes ni después, porque en sus pasos posteriores por la Real Sociedad, el Valladolid, el Getafe y el Huesca también sufrió percances que le hicieron perderse partidos. Entre cambios de equipo en los días finales de los mercados y las lesiones el ‘9’ de la UD no pudo realizar una pretemporada en condiciones normales hasta esta última. Completó la preparación y empezó la temporada a buen nivel, pero en la semana previa al cuarto partido sufrió las primeras molestias de la campaña.

Viajó a Gerona, pero no estaba para jugar. En dos semanas ha tenido el tiempo suficiente como para restablecerse del todo, y si los entrenamientos transcurren sin sobresaltos, volverá a la titularidad en un estadio en el que no dejó huella.

Pese a que Xavi García Pimienta cuenta con más variantes de las que tenía la temporada pasada para conformar la delantera, Sandro es un fijo para el técnico catalán desde que en el tramo final del curso pasado aparcó las lesiones, esas que le lastraron desde que llegó. Aún así, el atacante acabó con un registro considerable para lo poco que jugó: siete goles que ayudaron de manera decisiva al ascenso a Primera.

Decisivo

Porque cuatro de ellos los consiguió en las últimas jornadas, en las que la UD dio el zarpazo definitivo hacia la máxima categoría. El más importante de todos fue en Eibar, por medio de un tiro en una falta en la frontal del área que acabó con el balón dentro de la portería gracias a la ayuda del portero Luca Zidane. Con mucho sufrimiento, Las Palmas ganó (0-1) y de golpe subió cinco puestos en la clasificación: pasó de la quinta plaza al liderato.

Luego, en la antepenúltima fecha, volvió a marcar, esta vez frente al Villarreal B. Y a la semana siguiente hizo un doblete en Cartagena para contribuir a una goleada que permitió al equipo amarillo depender de sí mismo en las jornada final.

Tras completar sus mejores minutos ante la Real Sociedad sufrió su primer percance del curso

Si destacables fueron los goles de Sandro, también la posición en la que actuaba entonces, en el centro y no en la banda, como hizo frente al Mallorca, el Valencia y la Real Sociedad. Si bien el futbolista ha demostrado que puede jugar en el costado zurdo, donde puede aprovechar su zancada y su buen disparo, él mismo ha reconocido en múltiples ocasiones que se siente mejor como delantero centro, posición en la que jugó desde niño en las categorías inferiores de Las Palmas. En ese gran tramo final de la temporada pasada actuó ahí y el equipo mejoró, pero García Pimienta le sacó de su zona de más confort.

En la pretemporada, además, Sandro actuó como nueve en la mayoría de partidos, seguramente porque la llegada de Sory Kaba, el pretendido desde hacía un año, aún no se había concretado y la plantilla carecía de delanteros centro –Pau Ferrer, del filial, fue la alternativa–. La conexión Jonathan Viera-Sandro funcionó como lo había hecho meses atrás, pero la idea para este curso era otra, tal y como evidenció el entrenador con sus alineaciones.

Las decisiones de Pimienta

En las dos primeras jornadas el catalán prefirió poner al capitán como falso nueve y al delantero como extremo, y el resultado no fue bueno: el equipo apenas disparó a puerta ni inquietó a sus rivales. Ya en el tercer choque, con el guineano en el once, la UD mejoró y mucho con la simple referencia de un delantero centro. Ahí es donde Sandro pudo explotar más sus virtudes gracias a que por fin tenía por detrás a Viera, perdido entre centrales durante muchos minutos.

Con Kaba en el equipo igual no se le ve por el centro otra vez: García Pimienta no lo ha considerado pese al gran rendimiento del curso pasado y la terrible falta de gol del presente. Al menos, vuelve: al equipo titular de la UD y al campo que le vio de manera fugaz.