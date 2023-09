Borrón y cuenta nueva. Menos hierro al asunto. La pérdida del vuelo a Madrid con destino final Sevilla por parte de 15 jugadores y dos fisioterapeutas de la UD Las Palmas el pasado sábado no tendrá consecuencias graves para los impplicados. En la entidad amarilla entienden que el suceso fue provocado por un «despiste por un malentendido» y que no debe ir más allá, aunque, evidentemente, advierten de que «no puede volver a suceder».

Tanto los futbolistas como el club quieren dar por zanjado el asunto y centrarse en la cita crucial del próximo domingo (17.30 horas) frente al Granada CF en el Estadio de Gran Canaria para tratar de conseguir la primera victoria de la temporada y tomar un respiro en la clasificación, donde el cuadro amarillo ocupa la penúltima plaza.

La postura de la entidad de no tomar decisiones drásticas por el incidente, tal y como pudo saber este medio de fuentes del propio club, llega después de que Xavi García Pimienta y Álvaro Valles, uno de los 15 que se quedó en tierra –los únicos miembros de la plantilla que se subieron al avión fueron Aarón, Araujo, Mika Mármol, Mfulu, Loiodice, Perrone, Marvin y Sory Kaba–, dieran su versión de lo sucedido poco después de la derrota en el Sánchez-Pizjuán.

Explicaciones

Primero se pronunció el entrenador: «Fue un malentendido, un incidente que no puede volver a pasar, está claro. Todos somos mayorcitos y hay una hora para coger el vuelo y tenemos que estar atentos. Cada uno tiene su función y la tenemos que asumir. Hay otros compañeros que sí se subieron al avión», comentó el barcelonés.

Minutos después, una planta más abajo en el estadio de Nervión, el portero, que acababa de ser el mejor de los amarillos gracias a sus ocho paradas, la mitad de ellas de gol, asumió «parte de culpa». «Aunque haya un jefe de expedición –el delegado Rubén Fontes–, nosotros somos lo suficientemente mayores y responsables para asumir la culpa. Creo que no hay que darle más bombo, somos humanos y todo el mundo comete errores», explicó, antes de apuntar que esperaban ser avisados por el delegado, aunque no lo nombró.

A lo importante

Más allá de quién haya sido el culpable, que para unos es el máximo responsable de la expedición, en este caso Fontes, y para otros los futbolistas, que no estuvieron atentos cuando otros compañeros sí, el club prefiere no dar más importancia al incidente por medio de una sanción grave para no desviar el foco, que apunta únicamente a la cita del domingo. Con alguna comida o algo parecido, como suele suceder en los casos de retraso el asunto habrá quedado zanjado.

En el curso 2018-19, Rubén Castro y Fidel perdieron el avión por comprar regalos a sus hijos

Cabe recordar que en la temporada 2018-19, la primera después del último descenso, Rubén Castro y Fidel Chaves perdieron el avión de vuelta de Madrid a Gran Canaria tras la derrota del equipo en Alcorcón. Los futbolistas, tal y como explicaron en su día, perdieron la noción del tiempo mietras compraban regalos a sus hijos y llegaron tarde a la puerta de embarque. En aquel caso, y también en el del pasado sábado, los intentos de convencer al personal de la compañía de que permitieran entrar a los rezagados resultaron baldíos.