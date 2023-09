Un problema más con el gol para la UD Las Palmas: Sandro no estará ante el Granada

García Pimienta tiene un problema añadido con su escasez goleadora. Ante el Granada, el técnico no podrá contar con Sandro Ramírez para atacar al conjunto nazarí después de que sufriera unas molestias musculares ayer y hoy viernes ya no se entrenase en Barranco Seco. De esta forma, el punta se sometió a unas pruebas médicas que determinaron que no está apto para la disputa del choque del domingo (17.00 horas, DAZN).

A pesar de que en una primera instancia el entrenador obviase que Sandro no iba a poder jugar contra el Granada en la rueda de prensa previa al encuentro, el punta no tenía muchas opciones de estar disponible el domingo en el terreno de juego. Pimienta indicó que sólo iba a tener las bajas de Moleiro y Benito y posteriormente matizó que Ramírez tenía "unas molestias físicas", pero que "en principio está disponible el domingo". El mejor estilete con el que contaba García Pimienta en su plantilla en las cinco primeras jornadas ligueras se cae ante una cita determinante en la lucha directa por la salvación. Sandro, que ya se perdió el choque de hace dos fechas atrás frente al Girona, tampoco podrá vestirse corto frente al Granada, un rival que el entrenador amarillo tildó como "uno de los de la misma liga" en el sentido de la pelea por la salvación. Si en Montilivi fue Pejiño el sustituto de Sandro, ahora frente al equipo dirigido por Paco López todo apunta que será el barbateño el que también salga de inicio al césped de Siete Palmas, el mismo que Pimienta catalogó que no está en perfectas condiciones, pero que a la vez "no perjudicará" a Las Palmas. Eso sí, habrá que ver si Peji se coloca por la derecha, en la banda contraria a la que lo hace Sandro, y entonces pasaría a jugar por la izquierda Munir El Haddadi, tal y como decidió el técnico barcelonés en el enfrentamiento contra el Girona de inicio.