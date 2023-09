Morientes rememora los cinco goles que marcó a la UD Las Palmas en 2002: "Espero que no me guarden mucho rencor"

Han pasado 21 años del día en el que le marcó cinco goles a la UD Las Palmas. En la afición amarilla todavía recuerdan ese 7-0 en 2002. ¿Diría que fue su mejor actuación individual durante su carrera?

Pues no sabría decir si fue la mejor ciñéndonos solo a cómo jugué yo. Seguramente sí fue la más efectiva [ríe]. Es normal que después de tantos años todavía haya gente que se acuerde, porque yo también lo hago. Fue un día muy especial para mí. Cuando uno se dedica a meter goles y en un sólo partido mete cinco, qué puedo decir... Aunque espero que no me guarden mucho rencor desde entonces porque le tengo mucho cariño a la afición de la Unión Deportiva. He jugado muchísimas veces allí, incluso con la selección también y siempre me he sentido querido. Vamos a decir que es una anécdota en el recuerdo de otras tantas.

Pudo haber marcado seis si Nacho González no le hubiese detenido un penalti en el minuto 88. ¿Le pesó aquel fallo o se quedó con los cinco anotados?

Lo cierto es que no esperaba hacer cinco goles en un partido, ni mucho menos, claro. Con el penalti fíjate, ocurrió una cosa. No era una de mis especialidades y es cierto que en ese momento me lo pidió Solari porque lo quería lanzar él, pero la grada empezó a corear mi nombre para que lo tirara yo y mira, cada vez que veo la repetición de ese partido y veo cómo golpeé el balón. Madre mía, lo tiré ahí como relajado. Posiblemente por cómo estaba ya el marcador y por lo que había conseguido ya a nivel individual. No lo tiré como lo hubiese hecho en una circunstancia de máxima presión.

Además, tuvo más oportunidades. Aquel día Figo fue su mejor aliado. El guante del portugués le puso tres en la cabeza y otro de los cinco fue de rebote fue tras un slalom de Luis.

Seguramente pudieron ser esos seis con lo del penalti o con otras ocasiones que fallé. Tengo que agradecer que los centrales de ese día [Sarasúa y Schurrer] no me marcaron muy férreamente [ríe]. Además, claro que no me puedo olvidar todos los centrazos que me puso Figo como tú bien dices.

Esa temporada tardó once partidos en marcar su primer gol. ¿Era de los que le afectaba al ánimo si pasaba mucho tiempo sin ver portería o se escudaba en su exitosa trayectoria?

No, no, nunca hice eso. Los delanteros le damos muchas vueltas a la cabeza si no marcas y quien diga lo contrario está mintiendo. Es nuestro pan de cada día y nuestras titularidades dependen del estado de forma o también de ese estado de gracia que tengas. Es así. Mira, he podido salir de un partido súper contento por el trabajo realizado sobre el campo y después veías la crítica y era feroz porque no había hecho gol. Al final lo que quiere cualquier equipo con su nueve es que marque y si encima valen puntos mejor.

¿Cómo lidiaba entonces con el día a día?

Teniendo en cuenta que si no marcas te comes la cabeza, pues lo que yo hacía era cambiar cualquier rutina que estuviera llevando a cabo hasta entonces, cualquier entrenamiento. Echaba más horas en la Ciudad Deportiva para que la tónica pudiese cambiar. Como cualquier persona en su trabajo todo lo que quieres es hacerlo bien y ser efectivo.

A Las Palmas le está costando ver portería y ninguno de sus delanteros ha podido marcar todavía [Los dos goles los han marcado Jonathan Viera y Kirian]. García Pimienta prima el juego de toque y cuidar la posesión del balón. Escuela Barça. ¿Es partidario de mantener este estilo en equipos que luchan por la permanencia?

Yo soy de adaptarme a lo que tengo en el vestuario. Si tienes unas características específicas entre tus jugadores te ciñes a ellas. El otro día Mendilibar estuvo chapó con unas declaraciones en las que decía que joder, si tienes a un delantero que va muy bien de cabeza, pues habrá que buscarle. Tienes que adaptarte a lo que tienes. Es verdad que en este inicio de temporada a Las Palmas le está costando en ataque, pero también creo que no es nada que no esperasen al principio de la misma. Ahora están en Primera División y todo es más complicado que en Segunda. Hay que ir pasito a pasito. Conozco un poco a Pimienta y sé que con lo que tiene en la cabeza va a sacar puntos porque es un buen entrenador.

¿Si tuviera que elegir a un jugador de Las Palmas por el que pagaría una entrada para verle, cuál diría?

A Sandro le sigo desde hace mucho tiempo. Siempre me ha llamado a la atención que no terminaba de cuajar de verdad en todos los equipos por los que pasó. Me parece que es un jugador con unas características y con un ADN de esos que dices, buah, qué inteligente es en la parte de ataque. Pero cuando te paras a ver un partido de Las Palmas sabes que quieres ver a Jonathan Viera. Es un tío desequilibrante y al que le siempre le deseo que le pase lo mejor en el terreno de juego.

¿Cuál es su visión sobre la delantera actual del Real Madrid tras la salida de Benzema? ¿Ve a Vinicius volviendo de su lesión contra la Unión Deportiva?

No sé si de inicio. Lo normal es que haya trabajado a destajo para volver, pero cuando vienes de una lesión de tantas semanas creo que sería más recomendable sacarle unos minutos en la segunda parte y que vaya cogiendo confianza. Vini es un jugador muy explosivo y tuvo una lesión muscular [en el bíceps femoral izquierdo, diagnosticada el 28 de agosto] que en este tipo de circunstancias pesan mucho en su regreso. Sería una locura pensar que va a jugar 90 minutos. El fútbol ha evolucionado tanto que los futbolistas ahora parecen máquinas y se recuperan más rápido. Yo sería más conservador, aunque muchos saben que es un jugador capital en la plantilla de Ancelotti. Diría que es el más determinante de la delantera.