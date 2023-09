Real Madrid-UD Las Palmas: García Pimienta, sin miedo en el Bernabéu

Sin complejos. Que el respeto sea el suficiente ante un equipo con 14 Champions League en su sala de trofeos. Las Palmas se va a presentar en el Santiago Bernabéu con la ilusión de poder romper la maldición de no haber ganado nunca en el feudo blanco. Así lo trasnmite su entrenador. «No podemos ir al Bernabéu a defender todo el partido, hay que jugarles de tú a tú para creernos qu de verdad podemos scar algo positivo del encuentro», afirmó García Pimienta horas antes de presentarse en Chamartín.

La ilusión que transmite Pimienta sobre su primer enfrentamiento ante el Real Madrid pasa por su osadía. «Vamos a plantear el partido para ir a ganarlo, la intención es la de ser protagonistas con el balón para que el Madrid llegue lo menos posible», formula el estratega catalán, que añade que de estar «ordenador atrás porque a campo abierto» les puede pasar «factura y desgastar mucho».

Pasa de cambiar el guion que viene practicando desde que aterrizó en la Isla. «Tenemos que ser nosotros mismos, si pensamos que nos van a golear nos pasarán por encima porque nos van a someter», insistió el barcelonés, que puso como ejemplo el partido del Sánchez Pizjuan: «El Sevilla nos sometió también, pero fuimos valientes con el balón y también generamos ocasiones para hundirles en la portería contraria».

Admite rotaciones

Además, en este sentido Pimienta no descarta que haya «algún que otro cambio», en el once titular respecto al partido del Granada «para dar aire fresco al equipo». En el plazo de tres días la UD va a jugar su segundo partido y es algo que no está acostumbrado el equipo a diferencia del Madrid. «A ellos les espera el Girona el sábado y luego juegan la Champions League la próxima semana», aclaró García Pimienta.

Sobre la gestión de minutos y en especial poniendo el foco en Jonathan Viera, a quien ha sustituido en tres de los seis partidos disputados, el técnico entiende que es capital en la UD y que solo ante el Granada lo tuvo que cambiar «porque con un jugador menos el equipo necesitaba piernas y que trabaje defensivamente».

Despejó dudas de esta forma Pimienta sobre cómo ve él el físico del capitán. «Viera puede jugar en cualquier posición, en nuestro sistema él es interior, pero puede jugar de falso nueve, de extremo que se mete para adentro y jugará en función de como vaya cada partido».

Además, le brindó un regalo en referencia a su divinidad. «Por calidad podría jugar no sólo en el Real Madrid, lo haría en el Barcelona o en todos los equipos grandes», aunque eso sí, no se atrevió a decir un nombre concreto sobre a quien le gustaría quitarle a Ancelotti si pudiera hacerlo.

Cuestionado sobre si cree que el conjunto blanco llegará al partido con ganas de lamerse las heridas tras haber perdido el derbi madrileño el pasado domingo, al estratega amarillo no le importó admitir que hubiera preferido un triunfo blanco en el Metropolitano. «Lo normal es que ahora salgan mucho más alerta», incidió, además de dejar claro que no están en un mal momento. «Todo lo contrario, los equipos grandes están preparados para reaccionar en cualquier momento».

No cambiar la filosofía

Además, sobre si contempla la posibilidad de atacar al igual que lo hizo el Atlético, con centros laterales para que Sory Kaba pueda rematar en el área, Pimienta separó los conceptos estratégicos que el Cholo emplea con su equipo a diferencia de Las Palmas. «Tenemos una manera de jugar y perfiles de jugadores diferentes a ellos.

Incluso, no cree que haya ninguna receta secreta para poder frenar a jugadores de la talla de Bellingham o Rodrygo. «Hay que quitarles el balón y cuando lo tengamos que no nos queme, tenemos que tener ganas de atacar pero sin precipitarnos, ser valientes, muchos de estos jugadores llevan más de dos años juntos en los entrenamientos y saben que son fuertes con el balón y que son capaces de hacerlo».

Por último, poniendo el foco en el partido de Sergi Cardona ante el Granada, Pimienta le valoró su trabajo, a la vez que le animó «a ir a más», recordando el «poco tiempo» que lleva en la élite.