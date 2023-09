A Carlo Ancelotti solo le hicieron una pregunta este martes sobre la Unión Deportiva pero con su respuesta quedó clara la concepción del rival que va a tener esta tarde en su primer choque ante el conjunto insular en su larga trayectoria. «Como siempre, los partidos tenemos que prepararlos bien porque cada equipo tiene sus cualidades y sus características. Las Palmas es un equipo que le gusta jugar bien al fútbol, que le gusta manejar bien el balón, tiene sus cualidades», indicó el italiano.

Centrado en su trabajo

Sobre las críticas que han recibido sus centrocampistas después de lo que mostraron en el derbi frente al Atlético de Madrid, Ancelotti restó hierro a las habladurias y despejó las dudas sobre su gestión con los jugadores. «No sé todas las críticas que he recibido pero no me molesta nada, cada uno puede opinar lo que quiera. Estoy centrado en mi trabajo. No es verdad que no me atreva a dejarlos en el banquillo. Aquí todos los partidos son importantes, en este periodo Modric y Kroos no han jugado mucho, cuando entraron aportaron, como cuando jugaron desde el inicio», apostilló.

Asimismo también defendió la actuación de Kepa el domingo. «Es un portero muy bueno, se está adaptando y lo está haciendo muy bien. Los tres goles encajados es un problema de todos, cada uno tiene que hacer un poco mejor las cosas. No me gusta señalar a nadie», sentenció.