La ilusión no hay quien se la quite a los más de mil aficionados amarillos que han viajado a Madrid para reencontrarse con el Santiago Bernabéu y el Real Madrid. Todos lo ven complicado, una aventura, pero, ¿por qué no soñar?

La victoria sobre la hora y con un jugador menos el pasado domingo contra el Granada ha llenado de optimismo a los aficionados amarillos, que copan el Bernabéu entre arengas y alegría. Los amarillos llegan al partido con 5 puntos y el deseo de alejarse de los puestos bajos de la tabla. La UD Las Palmas sorprende con varios nombres en el once titular. Entre ellos Mfulu, que no acostumbra a salir de titular este curso, Sinkgraven o Cristian Herrera. Sory Kaba vuelve a la titularidad tras ser suplente ante el Granada. Por parte del Madrid, Ancelotti ha cambiado su ya popular rombo de esta temporada para volver al 4-3-3 con Brahim, Joselu y Rodrygo en ataque. Vinicius tendrá minutos en la segunda parte tras volver de lesión. ¡Así fue nuestra llegada al Santiago Bernabéu! 💛💙 ¡#VamosUD!#RealMadridLasPalmas #LaUniónHaceLasPalmas pic.twitter.com/jM6ys7bLxq — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 27 de septiembre de 2023 Onces Real Madrid: Kepa, Nacho, Alaba, Rudiger, Mendy, Camavinga, Tchuameni, Valverde, Brahim, Rodrygo y Joselu. UD Las Palmas: Álvaro Valles, Araujo, Coco, Eric Curbelo, Sinkgraven, Mfulu, Javi Muñoz, Jonathan Viera, Munir, Cristian Herrera y Sory Kaba.