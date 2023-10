Pimienta: «Si nos metemos presión va a ser mucho peor»

Una llamada a la calma. La hizo Xavi García Pimienta en su comparecencia de ayer en el Estadio de Gran Canaria, donde el equipo llevó a cabo la penúltima sesión de la semana. Ante la situación delicada de la UD Las Palmas, antepenúltima con cinco puntos en siete jornadas, y que mañana recibe el RC Celta de Vigo, el técnico recordó una vez más, en la línea de las últimas semanas, que el objetivo es ser mejor que tres equipos a final de curso y que el camino hasta ahí debe transcurrir sin presión.

«Vamos a tener que convivir con esta situación. Ahora estamos en descenso y hace cuatro días no lo estábamos, pero es irreal porque tenemos cinco puntos empatados con el Celta. Lo que pasa hoy no es importante. Tenemos que dar un paso adelante en este tipo de partidos y ganarlos para ir rascando puntos de donde sea posible, pero no nos tiene que agobiar el hecho de estar dentro del descenso porque está todo tan igualado que vamos a tener que convivir en muchas situaciones de este tipo. Si nos metemos presión nosotros mismos va a ser mucho peor», sentenció el técnico.

En el mismo sentido, añadió: «Hay que ser realistas. Llevamos siete partidos y tenemos cinco puntos, pero esto va de que en la jornada 38 estemos fuera de los puestos de descenso. Hemos hecho cosas bien, pero es la realidad: llevamos cinco puntos».

Por eso advirtió que la cita ante el conjunto gallego «es muy importante para sumar puntos y refrendar todas las cosas que se están haciendo bien y acabar con puntos en ocho jornadas», lo que a juicio del barcelonés mantendría al equipo «dentro del proceso y del camino».

García Pimienta también se refirió al hecho de tener que enfrentarse a un equipo con defensa de cinco como el Celta. «Nos ha costado, pero todo pasa por la circulación de balón, por estar bien ubicados en el terreno de juego y por tener una circulación de balón muy rápida para crear superioridades aunque sea en el uno contra uno. Llegar muchas veces por fuera y meter balones por dentro, y estar acertados de cara al gol. Será un partido de paciencia e insistir mucho», aventuró el entrenador.

En buena forma

El catalán aseguró que su equipo llega «en perfectas condiciones al partido» pese al doble compromiso de la última semana, ante el Granada y el Real Madrid. Sobre el hecho de enfrentarse en tan sólo cinco días a dos colegas como Carlo Ancelotti y Rafa Benítez, García Pimienta comentó: «Son ejemplos de sabiduría en este deporte que es el fútbol y ojalá el día de mañana yo tenga la mitad de partidos y títulos que han tenido ellos. Son dos referentes».

El técnico, además, se refirió a Sory Kaba. «Es un jugador que nos da muchísimas cosas (...) Ya ha demostrado su capacidad, el tipo de juego que queremos de él. Ha tenido oportunidades como el día del Granada de cabeza y está en el camino. Sabemos quien es Sory Kaba y lo que nos tiene que dar. Él está muy metido y estoy muy contento con su aportación».

Y en cuanto a Pejiño, uno de los jugadores con más gol del plantel, y que en siete partidos sólo fue titular en dos –Girona y Granada–, dijo: «Es un jugador que tiene que marcar diferencias y que cada vez que salga al terreno de juego tiene que aportar cosas al equipo».