Jonathan Viera quiere dejar la UD Las Palmas en enero para jugar en Arabia

Jonathan Viera está convencido de que su etapa en la UD Las Palmas, la cuarta en toda su carrera, está terminada. No es algo nuevo, pues la idea de dejar el club la tiene en la cabeza desde el mismo momento en que el cuadro amarillo logró el ascenso el pasado 27 de mayo, porque siempre dijo que su tercer regreso al equipo de su vida era con el objetivo de dejarlo en Primera División, y lo logró. Aunque quizá la tiene desde antes, porque las ofertas del fútbol árabe no le han faltado desde que su nombre se multiplicara en el mercado con su fichaje por el Beijing Guoan en febrero de 2018. Ya en julio pasado rechazó una propuesta de 11 millones por dos temporadas de la liga en la que juegan Benzema, Neymar y Cristiano Ronaldo, entre otras viejas –y jóvenes– estrellas del fútbol mundial. Pero ahora está decidido: quiere dejar la UD en enero para firmar el último gran contrato de su vida.

No a final de curso, sino, a ser posible, en el próximo mercado invernal. Desde la UD Las Palmas, por su parte, no le pondrán ningún problema: consideran que ha dado mucho al club y facilitarán su salida. Así, en cuanto el capitán amarillo tenga totalmente cerrado un acuerdo con su nuevo club, se habrá despedido por última vez del equipo que le vio nacer como futbolista.

Jonathan Viera eligió el pospartido del lunes pasado frente al RC Celta para deslizar su próxima salida de la entidad. En realidad, los mensajes que transmitió ya los había expresado en varias ocasiones durante el último año, sólo que con otras palabras. Pero que lo hiciera justo después de un triunfo agónico, con el Gran Canaria en llamas y el equipo en éxtasis, resultó llamativo.

Las palabras del '21'

Quizá la sensación de satisfacción por el trabajo bien hecho le animó. El ‘21’ había sido suplente por primera vez en toda la temporada, por decisión técnica, y cuando entró al campo en el minuto 63 cambió el partido, el ritmo, la vitalidad de la UD. Vio cómo Douvikas adelantaba al cuadro vigués, pero luego marcó un penalti y dio a Marc Cardona la asistencia del gol de la remontada. Con ese panorama, es posible que la emoción le impulsara.

El caso es que minutos después de consumado el triunfo, comentó sobre el césped a DAZN: «Mi etapa está llegando al final, es algo que ya lo tengo decidido. Es tiempo de dejar paso a los chavales, que los que vienen por detrás aprieten y den un paso adelante como lo di yo en su momento».

Insistencia

Luego, al ser cuestionado por qué pensó en el instante del lanzamiento del penalti, aprovechó para ahondar en la misma idea: «En meterlo, porque la verdad es que cada gol que meta aquí, con mi gente, es especial porque cada vez queda menos, cada vez queda menos tiempo para disfrutar de ellos porque son etapas que se van cerrando y la mía se está cerrando y es muy importante para mí que la gente siga disfrutando de mí».

Insistido por si contemplaba una salida del club, agregó: «Sí, lo tengo más que pensado ya, en la vida hay que ser justo y honesto. Hay muchísima gente joven con unas ganas y una capacidad muy buena». La insistencia en el mensaje, cuando sólo se han disputado ocho jornadas del campeonato y quedan ocho meses de competición, llamó la atención de todos.

"Si él cree que su etapa se ha acabado, entre todos le animaremos, y si se queda hasta el final de temporada, pues perfecto", dijo Pimienta

Aunque no tanto la de Xavi García Pimienta, que minutos después, probablemente sin conocer lo que había dicho Viera, pareció tener conocimiento de las intenciones del jugador. «Jonathan se merece elegir su futuro. Por todo lo que está haciendo y ya ha hecho por el club se merece decidir. Si él cree que su etapa se ha acabado, entre todos le animaremos, y si se queda hasta el final de temporada, pues perfecto porque realmente es el jugador con más talento que yo he entrenado en el fútbol profesional. Por todo lo que ha hecho para este club se merece que entre todos le ayudemos a que decida lo que él prefiera», comentó el entrenador. Por tanto, contemplaba de antemano la posibilidad de que el ‘21’ no llegue a final de curso.

"Me tocará otra etapa en otro sitio"

El técnico, además, recordó lo que aseguró hace un par de meses cuando se le cuestionó por la propuesta del fútbol árabe a Viera. «Yo dije cuando llegó esa oferta al principio de temporada que él se merecía decidir su futuro». Y Viera terminó su entrevista con la televisión que tenía los derechos del partido con una frase que volvió a sonar a despedida: «Me tocará otra etapa en otro sitio, no sé, con mi familia, más tranquilo».

El capitán de la UD, con contrato hasta 2016, ha trasladado ya a su círculo más íntimo su pretensión de marcharse en enero, tal y como hiciera cinco años antes. También al vestuario y al cuerpo técnico. De hecho, cuando acudió a Madrid la semana pasada sabía que iba a ser su último partido en el Santiago Bernabéu, y quizá por eso el entrenador consideró que debía ser titular cuando lo normal es que hubiera rotado, como casi todos –sólo repitieron Valles, Araujo, Munir y el propio Viera con respecto al duelo anterior frente al Granada–. Cuando fue sustituido en la segunda parte, el banquillo le aplaudió de una manera especial.

Cuando inició su cuarto periplo en la UD, en 2021, prometió dejar al equipo en Primera

El ‘21’ también comunicó su intención al presidente Miguel Ángel Ramírez, que no pondrá ninguna pega ni dificultad a la marcha del futbolista, por lo que no contempla un traspaso como condición para dejar salir a su buque insignia. Aunque la entidad amarilla no ingresara un sólo euro en concepto de venta, la entidad siempre saldría beneficiada a nivel económico, toda vez que liberaría mucha masa salarial de la plantilla porque se ahorraría, en el caso de que el jugador se marchara en enero, como pretende, la mitad de la ficha, lo que se traduce en unos tres millones de euros –con el ascenso, el contrato del capitán subió a unos seis kilos brutos–.

Por tanto, todas las partes están de acuerdo, el club, el entrenador y el futbolista, que se ganó con su entrega a la UD, y su promesa de que si se volvía a ir dejaría al equipo en Primera, elegir su futuro. Si el plan de Viera se cumple tendría 10 partidos por delante hasta final de año. El primer rival de 2024 es el Barça, pero quizá el ‘21’ ya se haya despedido. Está por ver. En ningún caso seguirá el curso que viene, pero quiere irse antes.