Jonathan Viera se desahoga. No puede más. Tiene demasiada carga encima, nada nuevo desde que regresó en agosto de 2021 con el objetivo de llevar a la UD Las Palmas a Primera División. Cumplida la misión, este verano estuvo a punto de marcharse, pero entre todos le convencieron para quedarse. Sin embargo, transcurrido un sólo mes de campeonato, el capitán amarillo cree todavía que su etapa en el club ha terminado y está por la labor de marcharse. Su intención es hacerlo en el próximo mes de enero, pero es una cuestión que prefiere no aclarar, entre otras cosas porque no tiene un destino claro; con sus palabras el lunes pasado tras el triunfo ante el Celta la propuestas se han multiplicado.

"No sé todavía lo que voy a hacer, si dentro de dos semanas, tres meses o siete, todavía no sé. Lo que sí sé es que mi etapa está llegando al final. Sé que voy a seguir jugando al fútbol, no me voy a retirar. No sé a dónde voy a ir, pero lo que sí sé es que quiero irme con mi familia a un lugar tranquilo donde no sea yo el foco semana tras semana de todo lo que pasa en el club. Eso no es bueno ni para mí ni para el resto. El resto tiene que dar un paso adelante como lo di yo en su momento", comentó en los canales oficiales.

"No tenemos nada decidido ni hemos hablado con nadie ni nada. Lógicamente, después de las declaraciones del otro día ha llamado gente a preguntarme que dónde quiero, que qué es lo que quiero, pero no tengo nada decidido. Tengo cero preocupación en el fútbol. Lo que me quede, no sé cuento, si dos semanas, tres meses o siete, voy a disfrutar porque no sé cuándo será el último partido", insistió el '21'.

En la misma línea, y en el punto álgido de su alocución, el capitán quiso dejar claro que ya ha demostrado todo en el fútbol. "¿Que si me quedo dos, tres cuatro o cinco años más aquí seguiré consiguiendo cosas con el equipo? Seguramente, pero es que a lo mejor ya no tengo ganas. Quiero estar más tranquilo, disfrutar más de mi familia, estar en otro sitio donde no tenga que demostrar a cada rato quién soy porque no tengo la necesidad de demostrar a cada rato, a cada partido, a cada minuto quién soy. Creo que con todo lo que yo he dado y todo lo que he hecho aquí, por lo menos, por lo menos, el respeto a poder decidir lo que yo quiera por lo menos me lo he ganado, digo yo".

Jonathan Viera prosiguió en el mismo sentido de las críticas de un sector de la afición y de su peso en el club y en el vestuario: "En otras etapas de mi vida incluso me gustaba cuando decía la gente que no estaba para jugar porque me motivaba más, y el otro día entré al campo enfadado, pero no a demostrar nada a nadie. Entré a demostrarme a mí mismo que todavía tengo nivel perfectamente para jugar en Primera División de sobra. Entré y jugué, y volví a recordarme al Jonathan Viera de algunos cuantos años que jugaba por jugar, para disfrutar. Hace mucho tiempo que no juego para eso porque tengo ahora mismo mucha responsabilidad en el club. Tengo que estar para muchísimas cosas y yo lo entiendo porque soy quien soy y eso me lo he ganado yo. Entonces cuando uno sube su estatus tiene que estar en muchas cosas (...) Entré a olvidarme de todo, del resto, de saber que yo tengo que entrar a resolver las cosas, de que yo tengo que estar para resolver todo. No, yo no tengo que resolver todo. Cada tiene que resolver lo que tiene que resolver. A lo mejor de aquí para atrás me he echado tantas cosas en la maleta que por eso he dejado de disfrutar del juego".

"No sé cuándo es el momento adecuado"

El de la Feria, además, se refirió al momento de hacer público su deseo de marcharse próximamente. "No sé si era el momento, pero tampoco sé cuándo es el momento adecuado la verdad. Es una cuestión de que llevo ya mucho tiempo dándole una vuelta y el otro día me salió. Las cosas salen como salen. A lo mejor lo podía haber hecho otro día, más calmado, pero me salió así, qué le vamos a hacer".

Lo que sí quiso dejar claro es que en ningún caso se debió a un posible cabreo por su suplencia ante el Celta. "Esto no es de ahora, esto se lo había dicho yo al presidente tiempo atrás. Lógicamente estaba enfadado porque fui suplente y me gusta jugar todo. El día que no me moleste me tendré que ir a mi casa, pero esto es una decisión tomada desde hace mucho tiempo".

Y agregó que tampoco está peleado con el club, al que no tiene "nada que objetar". "Como en todas las empresas, habrá cosas que te gusten más y cosas que te gusten menos. Siempre que he podido venir y ayudar al club lo he ayudado pudiendo estar en otro sitio ganando muchísimo más dinero. Y lo he hecho porque yo he querido. Yo llegué a este club con 14 años y sólo tengo palabras de agradecimiento, sobre todo al presidente", comentó.

En una reflexión más profunda, el capitán amarillo recordó: "Seguramente tenía que haber tomado la decisión en verano, cuando pasó todo, pero el presidente y mis compañeros hablaron conmigo, que era la primera vez en Primera División de muchos, que echara una mano. (...) sobre todo el presidente hizo mucho hincapié en que tenía que ayudar al equipo, que me quedara un año más por lo menos. Y nada, seguí porque tenía ganas e ilusión también".

Viera aclaró también que su decisión de marcharse "no es una cuestión de dinero", aunque tiene claro que ganará más allá donde vaya. "Se trata más de algo personal, algo familiar. El fútbol no es una cosa que ahora me preocupe, tengo otras preocupaciones. Lo que me gustaría es estar un poco más tranquilo con mi familia. Sé que habrá gente que lo entienda y otra que no, pero ahora mismo la opinión de la gente, si nunca me importó, pues ahora la verdad que menos", aseveró, antes de sentenciar: "Si hay alguien que se ha ganado el derecho a decidir cuándo y cómo se quiere marchar soy yo".

Y recordó que cumplió su objetivo en su tercer regreso al club, el ascenso: "Me sentía un poco mal por todo lo que había pasado (su marcha a China en febrero de 2018, con el equipo enfilado hacia el descenso) y por eso vine, y lo cumplí: llevamos al equipo a Primera División otra vez.