Álex Suárez sobre el posible adiós de Jonathan Viera: "¿No se ha marchado, no? Mientras esté aquí es nuestro líder"

A Álex Suárez le tocó la papa caliente de tener que salir al estrado después de las declaraciones de Jonathan Viera en las que abrió la puerta a su posible salida de la UD Las Palmas. El central se colocó delante de los medios de comunicación y suavizó la potencialidad de las palabras del 21 con la misma firmeza como la hace ante los atacantes rivales sobre el terreno de juego. Sus rasgos de líder y el tambaleo de Jony en la entidad ha abierto una incógnita sobre si él se adueñaría del brazalete de capitán, algo a lo que el defensa respondió con señorío: "¿No se ha marchado, no? Mientras esté aquí es nuestro líder", subrayó.

En este sentido el 4 de la plantilla no quiso entrar a valorar las declaraciones de Viera del pasado lunes a la conclusión del encuentro frente al Celta, con triunfo amarillo por 2-1. "Él declaró eso cuando acabó el partido y está en su derecho. Nosotros estamos a muerte con él y él está a muerte con nosotros. Pero la verdad es que todos estamos preparando el partido del domingo", ante el Villarreal en La Cerámica (13.00 horas).

Combinando las dos cuestiones, sobre Viera y el choque ante el Submarino Amarillo, y si su intención de concluir la etapa en la UD ha podido desviar el foco de atención sobre el duelo en Castellón, Álex indicó que todo lo contrario. "Él está entrenando como el primero. Está con nosotros. Sabemos el profesional que es y es nuestro líder. Estamos muy contentos con él y nos va a ayudar muchísimo".

Capacitado para ser capitán

Asimismo, y profundizando sobre si estaría capacitado para coger la capitanía del vestuario en caso de que Jonathan dejara el brazalete, Suárez asumió la responsabilidad pero respetando la figura del Mago de la Feria. "Ahora el capitán se llama Jonathan Viera y mejor que él no hay nadie. Yo me veo preparado, he sido capitán en el filial. Me gusta ejercer de líder y ayudar a mis compañeros, pero no pienso en eso".

Porque si se le pregunta al defensa sobre si cogería el testigo de líder en el campo es porque está rindiendo a un nivel sublime en estas ocho jornadas disputadas, por lo que no escondió que tiene la autoestima por las nubes. "Confío mucho en mí y trabajo para estar preparado. Era algo que soñaba desde chico, verme aquí, y trabajo para que se siga cumpliendo un sueño de estar en Primera", expresó sobre los 613 minutos que lleva en la categoría, el que más como jugador de campo de la plantilla amarilla.

Además, en un tono distendido, a Álex se le cuestionó que al nivel que está jugando y atrayendo la mirada de otros equipos, si aceptaría una hipotética oferta de Arabia Saudí como la que planea sobre el futuro de Jony. Una respuesta que trasladó con una sonrisa. "Yo pienso en Las Palmas, pienso en el partido del domingo, estoy muy feliz y muy contento aquí".

Respuesta que a colación de el estado de su renovación llegó de perlas, dado que el canterano concluyo su vínculo con la Unión Deportiva el 30 de junio de 2024. Acabo contrato pero todos saben que mi deseo es quedarme aquí. Seguro que no va a haber ningún problema", afianzó el jugador.

Finalmente, desveló que no ha hablado con García Pimienta sobre la posibilidad de ocupar el lateral derecho en caso de que Araujo no se haya recuperado del todo de las dolencias físicas que le hicieron retirarse del terreno de juego el lunes ante el Celta y reafirmó que los problemas del mexicano fueron momentáneos. "Se hizo las pruebas y creo que no va a ser tanto como parecía", concluyó.