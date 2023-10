Yeremy Pino, el mejor del Villarreal hasta que se lesiona

Si el Villarreal aguantó el marcador, al menos, en empate fue gracias a Yeremy Pino, que coincidencia o no, vio el primer tanto de Las Palmas desde el vestuario, adonde se marchó antes de que Muñiz Ruiz pitara el final de la primera parte. ¿Por qué desde allí? Porque al punta grancanario le pudieron los nervios de saber que se había roto y por tanto no sólo no iba a poder continuar jugando contra el equipo en el que se formó, sino que además iba a tener que prescindir de la convocatoria con la selección española y perderse el doble compromiso internacional contra Escocia y Noruega clasificatorio para la Eurocopa.

Puede que fuera una simple coincidencia, pero fue marcharse Yeremy del terreno de juego y la UD marcó el 0-1 con una falta lejana de Coco, que precisamaente había cometido el jugador del Villarreal cuando en una carrera fruto de la impotencia intentó robarle un balón por detrás a Sergi Cardona y derivó en la lesión en el isquio que sufre ahora Pino. Se retiró del terreno de juego desquiciado, llevándose los puños a su cabeza y después de hacer un camino hacia la línea de banquillo con la mano cubriéndose el rostro. Un paseillo en el que Pacheta le pedía que permaneciera en el césped y ante el que el joven insular hizo oídos sordos. «Se ha roto, tiene una lesión importante en el ísquio y se ha ido frustrado, pero no se puede ir, tiene que quedarse para ayudar en lo que pueda. Es lo que ha pasado. Ante reacciones así vamos a ver cómo lo hacemos. Tiene que estar más tranquilo», transmitió Pacheta a la conclusión del partido. Y nervioso se mostró porque Eliana Fernández González, la linier del partido le levantó el banderín en dos ocasiones y en ninguna entendió Yeremy que estuviera en fuera de juego. Tanta inquietud como también demostró minutos antes de haber sufrido la lesión cuando cayó en el área al intentar colarse con un salto entre Sergi Cardona y Mika Mármol –como se ve en la foto adjunta–. Ni Muñiz Ruiz, ni la línier ni el VAR vieron penalti. Yeremy se quedó tirado en el suelo reclamando la infracción y expresó su enfado cuando el juego continuó, tanto como para correr como un descosido a por Pejiño en un balón dividido que no llegó a más sino que se quedó en un choque. Todo ello venía cocinándose en el interior del internacional porque era de los pocos que se estaba dejando la vida por su equipo. Corriendo en todo momento por la banda, el trabajo defensivo de Pino destacaba en comparación con muchos de sus compañeros, tanto que hasta la grada no dudó en tomarla con Parejo y le silbó cada vez que el de Coslada ralentizaba el juego. Además, esta impotencia se incrementó cuando el canterano del Barrio del Pilar y Huracán pudo haber firmado el 1-0 en el minuto 34 al rematar un balón propicio desde el punto de penalti que llegó a tapar in extremis Coco. Tanta mezcla de emociones al final le pasó factura al grancanario, el mejor de los suyos ayer.