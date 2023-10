Coco vuelve, golea y se va con Guinea Ecuatorial

La selección africana jugará un partido amistoso frente a Burkina Faso el próximo viernes (14.00 horas) en Malabo y el seleccionador decidió contar con los servicios del lanzaroteño, cuyo padre nació en el país para el que ahora juega. Se trata de un fijo en los esquemas del técnico, si bien entre los dos decidieron en el último parón que lo conveniente era que el jugador no fuera citado, toda vez que Guinea Ecuatorial ya estaba clasificada para la Copa África y Coco había perdido el puesto de titular en la UD tras la llegada de Mika Mármol, por lo que lo conveniente para él era que se quedara para trabajar con el grupo. Esta situación cambió en Villarreal, y ahora se va más feliz.

El motivo de su titularidad en La Cerámica se debió a la ausencia de Julián Araujo, que se perdió el partido por unas molestias que sufrió en el choque anterior frente al Celta y que le obligaron a salir del terreno de juego en la primera parte. Tal circunstancia llevó a Xavi García Pimienta a apostar por Álex Suárez en el lateral derecho y Coco en el centro junto a Mika Mármol, un fijo para el técnico, que insistió mucho en su fichaje este verano. En cualquier caso, el lanzaroteño cumplió.

Y eso que un bloqueo que sufrió por parte de jugadores del Villarreal en una córner en la primera parte estuvo a punto de costar un gol a Las Palmas: Sorloth, por fortuna para los amarillos, cabeceó –solo desde el punto de penalti fuera por poco. El central se llevó la reprimenda del entrenador en la pausa de hidratación. «Coquito, no te pueden bloquear tío, si no, cambiamos», comentó García Pimienta.

Muy poco después, el internacional por Guinea Ecuatorial respondió de la mejor manera posible, con un golazo de falta directa desde muy lejos, el primero suyo en la máxima categoría –el curso pasado ya había marcado un tanto, de cabeza en Granada–.

El golpeo fue perfecto, de esos con los que cualquiera se queda a gusto. Recibió el ánimo de sus compañeros desde el banquillo, tal y como reconocería al término del choque, y no dudó en hacer lo que más le gusta a nivel ofensivo: tirar desde lejos. En alguna de sus comparecencias la temporada pasada ya lo advirtió.

Y por fin le llegó el premio. Ahora tiene dos semanas por delante, aunque para el será una junto al resto de sus compañeros, para tratar de convencer al entrenador de que debe repetir en el once. Lo hará seguro si Araujo no está listo, pero está previsto que sí. Coco lo pone muy difícil.

Julián Araujo no va con México





Julián Araujo, un fijo en las últimas convocatorias del seleccionador de México, no fue citado para el doble compromiso de carácter amistoso que tendrá la tricolor en la próxima semana porque no está recuperado de las molestias que sufrió en el partido frente al Celta el lunes de la semana pasada y que le obligaron a abandonar el terreno de juego en la primera parte. Así, el mexicano tendrá por delante dos semanas por delante para ponerse a punto de cara a la primera cita tras el parón invernal, el domingo 22 de octubre frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria (13.00 horas). Cabe recordar que García Pimienta, quien aseguró que no sufría ninguna rotura muscular, le ha puesto como titular desde la tercera jornada, justo después de debutar como amarillo tras salir desde el banquillo en Mestalla. | P. F.