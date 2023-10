El vestuario cierra filas en torno a la nula relación entre Xavi García Pimienta y Jonathan Viera. No ha pasado nada. A falta de la comparecencia mañana del entrenador, en la previa del partido del domingo (13.00 horas) frente al Rayo Vallecano de Madrid, para conocer su versión de todo lo acontecido en las últimas semanas, los compañeros se centran únicamente en el siguiente compromiso, aunque Marc Cardona, el elegido para comparecer ante los medios tras el entrenamiento en el Estadio de Gran Canaria, quiso dejar claro que algunos comentarios vertidos en las redes sociales tras el choque en La Cerámica relativos a una supuesta pelea entre el técnico y el capitán fueron mentira.

El comentario sucedió a la pregunta de como afecta a la caseta la situación que viven el catalán y el grancanario. "En el vestuario todo el mundo está tranquilo. Tampoco sé muy bien lo que ha pasado o no ha pasado, sinceramente. Al final nosotros nos centramos en jugar, ya se vio en Villarreal. El otro día escuché alguna que otra barbaridad que se decía en redes. Yo creo que a la gente le gusta mucho inventar. Y bueno, al final se vio que juegue el que juegue de titular lo hace bien y juegue el que juegue de suplente lo hace bien, y en eso nos centramos los jugadores", comentó antes de aclarar después de ser insistido por lo que supuestamente era falso: "Leí que hubo una pelea, que tuvimos que separar entre compañeros y tal. No sé, yo estaba allí y sinceramente no vi nada fuera de lo normal en Villarreal".

Cuestionado después por qué le parece que existan filtraciones en un momento en que el equipo marcha bien en la competición (la UD es décima, con 11 puntos), agregó: "Nosotros estamos expuestos a eso. No podemos hacer mucho si alguien se dedica a inventar cosas. Obviamente, molesta porque son compañeros y gente con la que compartimos el día a día". En cualquier caso, el delantero amarillo aseguró que la situación no desvía el foco del equipo. "En el vestuario estamos centrados en el partido contra el Rayo. No se habla de otra cosa. Es algo externo a nosotros que no nos afecta en nada", comentó.

Enigmático

Cuestionado directamente por si deseaba que Jonathan Viera termine la temporada, el de Lleida no fue explícito. "Está claro que Jony ha demostrado el futbolista que es. Es nuestro capitán. Y bueno, yo me remito a las declaraciones del presi y del entrenador. Para algo Jony es una institución en este club y yo creo que tiene el derecho a decidir quedarse o irse cuando él decida", señaló Marc Cardona.

Por otro lado, el atacante, autor de dos goles en las dos últimas jornadas, aseguró que el parón internacional vino "bastante bien después de la victoria de Villarreal", y comentó que Alberto Moleiro, disponible por fin por primera vez en el curso, "tiene muchísimas ganas de volver porque era su primera lesión y lleva dos meses o así fuera". "Siempre ha estado en el día a día con nosotros y ha sido uno más. Seguramente pueda debutar", añadió. Por último, se refirió al posible acuerdo de Sergi Cardona con el Atlético de Madrid. "No he hablado con él de esto. He visto la noticia, pero no le he preguntado nada porque son cosas suyas personales".