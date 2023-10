García Pimienta invita a Viera a que aclare su situación: "Si él quiere decir algún motivo..."

García Pimienta tenía una idea en la cabeza para cuando le preguntaran sobre la situación de Jonathan Viera después de que el capitán del vestuario estuviera ausente frente al Rayo Vallecano. Se enrocó en la previa del choque con la televisión para explicar que si no estava convocado era "por una decisión técnica". Esta respuesta la repitió en un primer momento en la rueda de prensa ante los medios de comunicación y ya después de insistirle para que le aclare a la afición qué pasa con el de la Feria empezó a liarse con sus declaraciones hasta que soltó una invitación al jugador para que aclare la ruptura existente: "Si él quiere decir algún motivo...", espetó el míster de la UD.

Con ciertos nervios fue contestando Pimienta a cada una de las seis preguntas que se le realizó una detrás de otra en cuanto a las diferencias que tiene con Jony. Pasó del: "Mientras yo sea el entrenador voy a convocar los que yo considere que son los mejores para ganar el partido", a un incómodo, "no sé", al cuestionarle si iba a jugar más con la camiseta de la Unión Deportiva.

Quiso asumir en primera persona que si Viera no está vestido de corto es porque reconoce que es "una decisión técnica", pero no supo aclarar cómo sucedieron los hechos sobre cómo se decidió cómo se le informó que no iba a estar convocado ayer o si fue decisión propia del jugador. "Ayer hicimos el entrenamiento y después se dijo quien venía al hotel", se limitó a trasladar el míster.

Ya como frase clarificadora de que la relación está rota entre el técnico y el jugador, acudió a unas declaraciones del mediapunta el día del Celta cuando comenzó a abrir la puerta de su salida. "Él dijo que dentro de poco se iba a marchar", incidió, para acto seguido reiterara que no sabe si va a dejar el club más pronto que tarde: "No depende de mi eso".