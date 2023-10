Pimienta, por fin, reivindica su autoridad y cierra el 'culebrón Viera': "No voy a hablar más del tema"

El hartazgo de Pimienta, el peso de la autoridad y Almería como única prioridad. El técnico de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, se desahogó sobre el 'culebrón Jonathan Viera' y dio por zanjado el asunto que explotó el 2 octubre. En el día 25 del serial, el estratega defendió su posición de fuerza. Lo hizo de forma contundente, y solidarizándose también con la figura del capitán, en un momento delicado tras la operación de su mujer Estefanía -de un cáncer-.

"Viera y su mujer han hecho público que han pasado momentos complicados. Sabe que tiene todo nuestro apoyo. Lo más importante es la salud de Estefanía. Seguro que saldrán adelante. Con el apoyo de todos irá muy bien, no me cabe duda". Aparcado el capítulo más emotivo, recuerda que le pagan para tomar "tomar decisiones". "Cuando decido algo lo hago convencido de que es lo mejor para el equipo. Tengo información que no tenéis; sé si han dormido bien, si han descansado, cómo han jugado el partido anterior, si se han levantado por las noches con los niños y sé si tienen problemas personales", relató. En esa línea argumental, aclara que manda por encima de las estrellas: "Soy el máximo responsable de tomar decisiones mejores para el equipo".

Se le cuestionó si había amagado con presentar su dimisión en plena tormenta por el 'caso Viera'. Ni confirma ni desmiente. "Lo que hablo con el club, es entre el club y yo". Sobre si la decisión de descartar a Viera era de orden técnico o disciplinario, pulsó el botón de la bomba atómica: "No voy a hablar de Viera más".

Centrado en tumbar al Almería (13.00 horas, mañana y por DAZN), insiste que el tema del Mesías ya carece de recorrido. "Defenderé a Jonathan Viera y al resto. Porque todo lo que pasa dentro del vestuario es nuestro problema y lo vamos a solucionar. Y si alguien del club quiere hablar no tendré problema. Pero para mí, este tema está zanjado. Sé que ustedes son periodistas, pero no voy a responder a más preguntas sobre Jonathan Viera".

No será una tarde plácida

Sobre los 29 goles encajados por la UD Almería y su condición de colista con solo tres puntos tras la disputa de diez jornadas, elude del rol de favorito. "En ningún caso será una tarde plácida; las dinámicas no son buenas, las cosas te pueden salir mal pero no es lo que parece. O hacemos un partido de diez o será muy difícil batir al Almería, así como a cualquier otro rival. En Villarreal el equipo tuvo que hacer un partido muy completo, si competimos al cien por cien como lo venimos haciendo, tendremos opciones. No somos mejores que nadie y tampoco peores que nadie. Si competimos al 100 % como venimos haciendo, somos capaces de ganar a cualquiera".

A la espera de la lista definitiva, Eric Curbelo y Nuke Mfulu vuelven. Solo maneja las ausencias de Sandro Ramírez y Fabio González. No piensa en la Copa -pulso del martes ante el Manacor-. "Lo importante es el Almería. Voy a ser sincero: el partido de Copa es oficial e iremos para ganarlo. Pero el encuentro más importante es el de Almería, que lo jugaremos sin pensar en el otro".

Munir, Pejiño y Moleiro

El fallo de Munir no tendrá consecuencias. Apunta al once titular por décima jornada consecutiva. Pimienta completó una nueva defensa sobre la figura del marroquí, que sigue sin ver portería. "Hemos hablado con él. Muestra su lado humano, aunque no vamos a decir que hemos perdido por Munir. Perdemos todos. Pero cuando un jugador de su nivel falla un penalti y luego pierdes el partido, tiene el problema de sentirse culpable".

Insiste en la candidez del plantel amarillo. "Por desgracia, incluso yo, somos novatos en la categoría. Nos tenemos que adaptar y ese peaje hay que pasarlo. Pejiño estaba muy adaptado en Segunda, ahora tenemos claro que debe dar un paso adelante. Kirian lo explicó muy bien: al fútbol se juega igual en todas las categorías. Pero la velocidad y toma de decisión debe ser mucho más rápida; porque la calidad es mayor".

Confía en la explosión de Moleiro, el gran diamante de la factoría amarilla. "Alberto se ha quitado un peso de encima porque ya ha salido de la lesión, que le preocupaba mucho. Tuvo unos minutos muy buenos. Tiene que canalizar su energía positiva".