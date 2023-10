La vida sin el '21' y un asunto zanjado: Viera no está convocado para tomar mañana la guarida del colista Almería

Asunto zanjado y sin vías de solución. Jonathan Viera Ramos no ha sido convocado para el pulso de mañana ante el colista UD Almería (13.00 horas, DAZN) en el Horse Power Stadium, tal como ya dejó caer el máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, en su rueda de prensa previa al último entrenamiento en Barranco Seco. Solo unas horas antes, el técnico barcelonés escenificó el cierre dialéctico del culebrón con el Mesías.

"Tomo las mejores decisiones por el bien del equipo (...) Me da exactamente igual si uno dice que se va o se queda, si se quiere ir porque no tiene minutos o quiere jugar más, si tiene una oferta y el club no le deja marchar. Tomo decisiones por el bien del equipo. Y Viera o el resto jugará o irá convocados cuando decida qué es lo mejor para el equipo", espetó.

Sin Viera y con las novedades de Eric Curbelo y Nuke Mfulu en la lista, la expedición aterriza esta tarde en la Península y mañana encara un pulso importantísimo ante el colista de la tabla. Por su parte, se trata del segundo descarte consecutivo del capitán, que tampoco gozó de protagonismo ante el Rayo Vallecano (0-1). Es el retrato de la vida sin el '21' y una oportunidad de oro para Alberto Moleiro, que apunta a protagonista.

Convocatoria oficial

Con este panorama, la lista oficial de convocados para el encuentro en tierras almerienses está formada por: Aarón, Álvaro Vallés, Ale Gorrín (porteros); Marvin, Sergi Cardona, Álex Suárez, Eric Curbelo, Álvaro Lemos, Mika Mármol, Sinkgraven, Coco, Julián Araujo (defensas); Javi Muñoz, Perrone, Alberto Moleiro, Benito, Loiodice, Kirian, Mfulu, Pejiño (centrocampistas); Cristian Herrera, Sory Kaba, Munir y Marc Cardona (delanteros).