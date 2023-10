El éxtasis de Kaba: "Creí hasta el final y estaba mi familia en la grada; va para la afición de la UD Las Palmas"

Por fin, marcó Sory Kaba. El delantero guineano de la UD Las Palmas, una de las nueve contrataciones, hizo el 1-2 en el 94' en su estreno realizador como ariete amarillo -además lo logró como suplente-. Un tanto, siete disparos, 461 minutos y el amor de la reconocimiento del sentimiento pío pío. "Fue en el último segundo, tras un rechace y estoy feliz porque siempre he creído hasta el final. Me quedó el balón perfecto y estuve atento. He tenido una y la metí", aportó como titular el punta.

Un momento especial Además, reconoció que su familia estaba presente en el Power Horse de Almería. "Los tenía en la grada y eso lo hace más especial. Además, siempre estaré agradecido a la afición de Las Palmas. El gol es para ellos. Siempre hay que estar así, debemos estar unidos. Falló Munir y también marcó. En el fútbol nos exigen, pero si nos apoyamos todos y entre nosotros, será un año muy bonito". Pimienta: "Munir y Kaba viven del gol y ya se olvidan de que no habían marcado" Por otro lado, apostilló que "sabemos mantener bien el balón" y esa calma resultó determinante para tumbar al Almería, que sigue colista con tres puntos, y consolidarse en la zona tranquila de la tabla clasificatoria.