Pimienta: "Munir y Kaba viven del gol y ya se olvidan de que no habían marcado"

La reivindicación de los pistoleros. Xavi García Pimienta se alegró especialmente por los tantos de Munir y Kaba, los héroes de la victoria (1-2) ante la UD Almería. "Viven del gol, ya se olvidan de que no han marcado. Son goles importantes para conseguir la victoria en Almería. Todo lo que sea ganar, es importante. Ante el Rayo se nos escapó un punto, pero ya contamos con 14 puntos y eso no nos lo quita nadie. Quedan 27 jornadas, pido y exijo al equipo que compita. Si competimos de esta manera, ganaremos y perderemos, pero se logrará el objetivo".

Se le cuestionó por los pulmones del equipo, que vuelve a ganar con el tiempo superado (en el 94'). "Viene el Almería y mira la plantilla. He dicho que no somos peores que nadie, no somos mejores que nadie. Ojalá me equivoque y un día ganemos 4-0 en la primera parte pero será difícil. Habrá rachas y días que pierdes sin merecerlo. Pero con paciencia y tranquildad, lograremos el objetivo". Insiste que por Kaba y Munir solo tiene palabras de alegría. Es el premio a su trabajo.

"Estoy muy contento por ellos, los veo trabajar. A Kaba lo conozco menos, Munir más. Estos tantos nos ayudarán y mucho en el futuro".

Pimienta reconoce el bajón de la UD en la segunda parte. Lo atribuye al empuje del rival. "Hablo por lo que vi en directo, hicimos una primera parte: treinta minutos, excelentes. Metimos el gol y luego no estuvimos con la misma intensidad. Ellos tienen jugadores de calidad y el Almería empata, pero recuperamos el dominio con posesiones largas. Esto es Primera División y no vamos a poder dominar siempre todos los partidos".

El rol de Máximo Perrone

Matiza que la apuesta por Máximo Perrone no fue un castigo para Enzo. "Maxi está trabajando muy bien, queríamos tener el dominio del juego y además brindarle esa pequeña libertad a Kirian [que jugó de interior]. Retiramos a Maxi en el segundo tiempo, llevaba bastante semanas sin jugar un partido completo. Pero es que tenemos una plantilla muy completa en la que todos merecen jugar más. Hay que tratar de ser justos, Maxi se merecía jugar. Todo el mundo está preparado".

Abre la puerta a las rotaciones de cara al partido del martes de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Manacor. "Ayer, Pejiño y Lemos sufrieron un golpe. Deberían llegar para el duelo del martes contra un rival de Tercera RFEF. Vamos a tener que exigirnos al máximo ante un rival que lo pondrá complicado. Todos tendrán su oportunidad. Pero juegue quién juegue, no es por un castigo". Avanza que tiene la intención de citar a cinco platanitos de Las Palmas Atlético.