Xavi García Pimienta no se salió del guion habitual en la previa de un partido de Copa del Rey: el torneo no se tira, pero juegan los menos habituales. Puede parecer una incongruencia, pero la entidad del rival de la UD Las Palmas, el CE Manacor de Tercera RFEF (es cuarto en la tabla), invita de entrada a hacer rotaciones, más todavía cuando el viernes, sólo tres días después del partido en el campo de Na Capellera, visita el Estadio de Gran Canaria el Atlético de Madrid. Pasar pasar a la segunda eliminatoria debiera bastar con los suplentes y los cinco filiales que se sumaron a la expedición tras ganar al Tenerife B (0-1) en el derbi chico y que participaron en el entrenamiento en la ciudad deportiva del RCD Mallorca: el lateral derecho Gabi Palmero, el central Juanma Herzog, el mediocentro Iñaki González, el mediapunta Yadam Santana y el delantero Pau Ferrer, pichichi del grupo canario con 11 tantos y autor del gol del triunfo el domingo en Geneto.

"Las Palmas va a ir a competir la Copa, sin ninguna duda. Los haremos con los jugadores que creamos oportuno. Siempre lo he dicho y es lo que pienso: tenemos una plantilla que no está preparada para jugar dos partidos semanales. Para mí es una muy buena oportunidad para los jugadores que menos minutos tienen y se merezcan jugar. Lo único que exijo al equipo es que compita. Estamos en Primera División y el nivel es muy alto, pero ya veréis mañana que como no compitamos y pensemos que va a ser fácil por tener tres o cuatro categorías más va a ser muy difícil", sentencia el técnico amarilla en una comparecencia telemática para dejar claro que no tira la Copa.

Ni piensa en el más allá, en si algún momento contemplaría ir a por todas a intentar llegar lo más lejos posible. "No pienso más allá del partido de mañana. Es una competición muy bonita pero también muy exigente. En cada eliminatoria hay sorpresas y nosotros vamos a tener que jugar muy bien mañana y hacer las cosas bien para pasar. Cada partido saldremos con la intención de ganar. Después, ya veremos", comentó.

Ilusión

Para empezar su comparecencia, García Pimienta aseguró que el choque ante el Manacor "se encara con ilusión y como una oportunidad para los jugadores que por desgracia tienen menos minutos". Y también, lo reconozco, me hace ilusión que chicos del filial puedan participar con nosotros. Los que no están teniendo muchas oportunidades tienen que demostrar que están capacitados para jugar en la UD Las Palmas", agregó.

El técnico de la UD, además, confirmó que Pejiño y Lemos están mucho mejor de sus respectivos golpes que les impidieron participar en Almería, aunque no garantizó su presencia. En cuanto a los nuevos filiales convocados Palmero y Yadam, explicó: Palmero es un lateral que ha venido a entrenar con nosotros bastantes veces y lo tengo muy controlado. Es zurdo, pero está participando en la derecha. Creo que se merece la convocatoria y poder ayudarnos si es necesario.

El nuevo talento

Por otra parte, viene con un pequeño golpe y vamos a ver cómo evoluciona de aquí a mañana. Yadam es un mediapunta de muchísima calidad, de perfil asociativo, con descaro, con uno contra uno. Es el perfil de jugador canario que tanto nos gusta y que está haciendo una muy buena temporada en el filial. Si tiene la oportunidad, espero que demuestre, como el resto de compañeros, que está preparado para ayudarnos".

Además, García Pimienta hizo una referencia al rival, que suma 16 puntos en ocho jornadas y aspira al ascenso. "El Manacor es un Tercera División, pero es uno de los equipos destacados de esta categoría, por lo que nos tenemos que tomar el partido con la máxima exigencia, dejando a un lado lo que pasó en Almería y el partido del viernes contra el Atlético de Madrid. Se va a ver un partido competido y tendremos que mostrar nuestra mejor versión para pasar la eliminatoria", señaló.