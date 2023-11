Diego Pablo Simeone (Buenos Aires, 53 años) solo piensa en amarillo. El técnico argentino del Atlético de Madrid eludió hasta en cuatro ocasiones hablar de su posible renovación con el cuadro colchonero para centrarse únicamente en el conjunto amarillo. "Las Palmas, Las Palmas y Las Palmas". Además, devuelve a Pimienta los elogios que propinó el barcelonés.

"Llega un partido complejo, ante un entrenador que tiene una característica muy particular. Transmite al equipo seguridad, un fútbol arriesgado, ofensivo y que juegan muy bien. Al final conforma un buen pensamiento de juego combinativo". Lamenta la ausencia de Reinildo y resta importancia al hecho de poder dormir mañana como líder de la Primera División.

"¿Dormir líder? No estamos pensando en eso, valoramos al rival. Juega bien, es valiente y portero [Álvaro Valles] actúa como un central más, con una salida bastante prolongado. Me gusta como juega, nos enfrentamos a un equipo que tiene mucho tiempo la pelota. Esperamos poder hacerles daño". Por otro lado, y ante la condición de novato de Pimienta en Primera, se le cuestinó a Simeone si era especial medirse por primera vez al estratega catalán de la UD. "No, no valoramos al equipo. No nos detenemos en quién lo entrena, puede ser diferente en uno a otro elemento. Tratarmos de valorar lo que propone a nivel táctico, que es lo que importa".

Cero despistes. Cero distracciones. Las Palmas, Las Palmas y Las Palmas. De estar próximo al despido -noviembre del 2022- a trasladarle una opción en firme de renovación. "En un año, la vida laboral puede cambiar. Hemos podido reaccionar, pero nada diferente a lo que le puede pasar a otro trabajador de otro sector". Griezmann y Morata como principales amenazas y el caminar despiadado del Cholo por Siete Palmas con un pleno de cuatro victorias y quince goles a favor.