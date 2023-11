El jaque mate de Pimienta al Cholo Simeone. El técnico de la UD Las Palmas se consagra como el gran protagonista de la 12ª jornada y del histórico triunfo ante el Atlético de Madrid en la Isla 36 años después. Felicitó a Javi Muñoz por su actuación y comentó su anécdota con el preparador argentino, que se fue corriendo tras el pitido final con el (2-1) en el electrónico.

"No pasa nada, no he podido hablar con Simeone tras el partido. Me felicitó al principio por cómo se están haciendo las cosas y repito que para mí es un ejemplo de entrenador". En relación a la forma de ganar, realza que no hay secretos. "Somos un equipo humilde, que tiene muy claro cómo debe jugar. El equipo ha sido valiente. Esta es la única manera para nosotros, presionar desde el primer instante y competir como animales".

Se detuvo en la figura de Javi Muñoz. "A mí no me engaña, yo lo conozco de la temporada pasada y he dicho muchas veces que soy injusto, hoy lo he sido con Enzo Loiodice, que ha salido 20 minutos a un nivel excelente. Tengo una plantilla competitiva, que todos lo hacen bien y deben esperar su momento". No mira a Europa, e insiste que llegarán momentos de padecimiento.

"Si no es de esta manera hubiera sido imposible ganar, no vamos a ganar 4-0 o 5-0, somos un equipo humilde que tiene muy claro como tiene que jugar y cuando no tiene el balón sabe qué hacer. Somos valientes, atrevidos, hemos presionado alto, hemos puesto en dificultades al Atlético. Perrone ha pedido el cambio porque se le ha subido el gemelo pero el resto ha acabado de una forma inmejorable y es la única manera, competir como animales", concluyó.

En una noche memorable, recalca que "hemos estado acertado de cara a portería y hemos sido verticales. De forma merecida hemos logrado los tres puntos".