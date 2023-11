Por si había alguna esperanza, vuelve a quedar desechada. O eso parece. Porque en el culebrón del turbante no hay límites. Puede pasar cualquier cosa. Jonathan Viera Ramos no contempla viajar el viernes con el resto de la expedición de la UD Las Palmas al Aeropuerto de Pamplona para medirse a Osasuna -el sábado y desde las 17.30 horas dentro de la 13ª jornada-. El ‘21’ se ha ejercitado con el resto del plantel en estas dos primeras jornadas de la semana con total normalidad. Sin embargo, no se da el escenario propicio para su vuelta a los terrenos de juego.

El último fotograma del atacante de 34 años vestido de amarillo fue en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal CF (8 de octubre). Fue suplente y participó en el tramo final. Mandó un balón al palo y quedó patente su distancia kilométrica con Pimienta -no estuvo en la charla de hidratación-. Causó baja ante el Rayo Vallecano, Almería y Atlético de Madrid, así como para el partido de Copa del Rey ante el Manacor CF, en la disputa de la primera ronda. Sin el '21', la UD se deshizo del Almería y del Atlético de Madrid, firmando un partido de época. La cita ante la formación vallecana fue el pasado 8 de octubre. Hoy se cumple un mes con el capitán y etiquetado como mejor amarillo de este siglo en la grada. Desde el entorno del ‘21’, insisten que se trata de una petición expresa del mediapunta. No se siente preparado -hace unas semanas su mujer fue intervenida de un cáncer-. Sin embargo, el técnico García Pimienta se ha mostrado contundente en sus valoraciones. «Tomo las decisiones por el bien del equipo», insistió tras ser cuestionado por el capitán. Un tema que dio por «zanjado» en la previa al partido ante el Almería de forma categórica. No admite más preguntas en relación a este culebrón. Uno no quiere, el otro no habla. Sin el genio de La Feria, la UD cayó por la mínima ante el Rayo Vallecano (0-1) y luego se rehizo ante Almería (1-2) y Atlético de Madrid (2-1). Un pleno de seis de seis, que ha coronado a Pimienta como ganador por 'KO' en esta cruzada por el liderazgo de la caseta pío pío. El jugador estuvo presente en el Estadio de Gran Canaria en la previa del duelo ante los colchoneros. Mercado invernal La situación se atisba como irreconducible en este punto de la película. El contrato de Viera se extingue en junio de 2025 -dos años y medio más- y su elevado salario convierte su marcha en una bombona de oxígeno para la dirección deportiva. La operación de un cáncer de su esposa Estefanía, el viaje a Madrid para tratarse de una dolencia en la cadera, así como otro a Dubái, con permiso del club, han alejado a Viera de los focos. Cuando ya estaba centrado al cien por cien, tampoco se ve oportuna su inclusión en la relación de citados, que en 48 horas vuela en Binter a Pamplona -viernes al mediodía-. Por su parte, el presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez reiteró hace varias semanas que tendría un adiós acorde a su trayectoria -dos ascensos, 265 duelos de amarillo, 99 con la UD en Primera y 75 goles que le convierten en el sexto máximo realizador histórico del club-. Lo paradójico es que el pasado 3-N, el cuadro pío pío conquistó la mayor hazaña de este siglo en el Gran Canaria (inaugurado en 2003) sin el jugador más productivo de los últimos 20 años. La épica sin Viera. La vida sin el Mesías. Sin embargo, Ramírez lanzó un mensaje de esperanza en Radio Marca. "Tarde o temprano volverá a jugar." Un poco de luz a una situación compleja. Para el principal mandatario, el '21' acabará el curso y se han sentado las primeras bases para la paz. El tiempo dirá.