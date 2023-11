La explosión de Javi Muñoz en la medular del equilibrio

La clave era el Maradona de Parla. La luz del irreverente. Javi Muñoz (Madrid, 28 años), la gran apuesta personal de Luis Helguera –lo fichó el 9 de junio tras la eliminación del Eibar del playoff tras intentarlo sin éxito en 2021–, es otro jugador. De la mano cometida en Mestalla (segunda fecha liguera y que costó el partido con un penalti) a la Javinha –gesto técnico en el que deja pasar el esférico para que Kirian supere a Oblak– hay diez jornadas o 77 días–. La actuación del exjugador del Real Madrid, Deportivo Alavés, CD Mirandés o SD Eibar ante el Atlético de Madrid fue sobresaliente y refrenda el éxito de García Pimienta. La apuesta revolucionaria en la medular resultó milagrosa. ¡Eureka! Tras diez fechas ligueras con Kirian o Nuke de líder, la apuesta por el príncipe del Etihad dio alas al madrileño.

Máximo Perrone ejerce ahora de seis, único pivote, con Javi Muñoz y Kirian de interiores. En la undécima jornada, en el Power Horse Stadium, Xavi García Pimienta patentó la fórmula de la Coca Cola. Ubicar a Máximo Perrone (que solo había disputado 179 minutos de 900 en litigio con una única titularidad) para recibir y entregar balones. Bajo la batuta del argentino, la UD combina técnica y furia. Clase y arrojo.

En ese camino de probaturas –ver gráfico del margen derecho–, Pimienta contó con Viera o Enzo de interiores. Nuke Mfulu fue el sostén ante el Real Madrid y duró 45 minutos. Tuvo que retirarse por unas molestias. Cabe recordar que en la primera jornada del curso, ante el Mallorca, Kirian tenía la responsabilidad de sacar el balón con la compañía de Javi y Enzo. Se repitió hasta en cinco ocasiones –esa fórmula Kirian-Javi-Enzo–.

Jugar con falso nueve

Lo de Nuke no funcionó. Lo de Kirian dejó más enigmas que certezas. En esa búsqueda de soluciones, Jonathan Viera jugó de interiro, así como de nueve ante el Valencia en Mestalla (segunda jornada). El monje García Pimienta seguía dándole vueltas a su lienzo. Hasta que pintó su particular Gioconda. Para dejar en evidencia al Cholo Simeone, el estratega barcelonés reubicó a Álex Suárez de lateral derecho y la dio campo a Marvin Park. Un movimiento genial. Munir El Haddadi abandona el rol de extremo para jugar de nueve puro. Ya no intercambia su posición con Marc Cardona. El internacional marroquí es el nueve de la UD –en la segunda jornada el elegido fue Viera, que ahora ya no figura en los planes del técnico–.

Con un juego más directo, los isleños se sacrifican con 696 recuperaciones y 205 despejes

La incorporación de Máximo Perrone como cedido costó a la UD 2,5 millones. Ahora se ve el éxito de la gestión. A pesar de la oposición de Guardiola, el equipo directivo y la dirección deportiva de Helguera convencieron al jugador. Además, contaron con la colaboración de Juan Manuel Lillo, técnico asistente de Pep en el City.

Diez goles a favor y once en contra. El segundo escudo con más posesión (58%) y el sexto en regates. Máximo, Kirian y Javi tienen mucho que decir. Ya miran a los ojos y comen en la misma mesa que los Roque Mesa, Vicente Gómez y Tanausú Domínguez. El trío de poetas de Setién en la 16-17 que elevó a los altares a la UD. Ahora, es más pragmática. Centro y remate. Posesión útil y una presión descomunal. Partitura camaleónica que hizo sudar al Cholo.

Sin Viera, los amarillos encadenan dos victorias. En el global, cinco triunfos en las últimas siete fechas de la competición.

Frenar a Budimir

Un demonio llamado Ante Budimir. Muriqi, Hugo Duro, Carlos Fernández, Sadiq, Stuani, Rafa Mir, En-Nsyri, Uzuni, Joselu, Larsen, Sorloth, Raúl de Tomas, Leo Baptistao, Álvaro Morata y ahora el máximo realizador del Club Atlético Osasuna. Nueva ración de trabajo extra para Saúl Coco y Mika Mármol. La UD, en un momento para el delirio, visita el sábado a la formación rojilla con la misiva de alcanzar los 20 puntos en el punto kilométrico 13 (17.30 horas, Movistar LaLiga). Medirse a Osasuna, es citarse con Budimir. El artillero croata computa seis goles y ocupa la sexta posición en la tabla de máximo realizadores. El cuadro isleño dejó su portería a cero en dos ocasiones y nunca ha recibido más de dos tantos.

El sábado, en el Reyno de Navarra, toca medirse a Ante Budimir, pichichi de Osasuna con 6 goles

Solo el Madrid logró desactivar por partida doble al entramado defensivo amarillo -con tantos de Brahim y y Joselu-. En la primera jornada, el Mallorca anotó tras un saque de esquina por medio de Antonio Raíllo. Ya en la segunda fecha en Mestalla, Pepelu lo hizo de pena máxima. Portu, en Montilivi, esperó al minuto 88’. Ante el Sevilla, fue el belga Lukébakio. El Granada, con Uzuni, se quedó con las ganas. Douvikas (1), Moreno (1), Bebé (1), Ramazzani (1) y Morata (1) completan la relación verdugos del arácnido Valles.

La labor de presión y contención de la muralla de acero ha sido encomiable. La envidia de Primera. Solo el Madrid (8) ha recibido menos goles tras 13 jornadas. Noventa minutos pendientes de Budimir. Con seis dianas y una asistencia, es la principal amenaza de Osasuna y ha visto portería ante Girona (2), Granada (2), Deportivo Alavés (1) y Getafe (1). La inspiración del héroe inesperado Javi y un todos contra Ante Budimir.