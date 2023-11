Munir y otro punto de esperanza al culebrón: "Viera nunca se había ido, hay buenas relaciones y punto"

Munir El Haddadi se alinea en el grupo de la paz. La corriente filosófica de la esperanza en relación al 'caso Jonathan Viera'. El '9' de la UD Las Palmas apuesta por la inclusión del capitán en una relación de convocados. "Que yo sepa Viera sigue aquí, se quiere quedar y tiene contrato [hasta junio de 2025]. Es una buena noticia para todos que quiera estar y ayudarnos, luego será el míster el que decida". Ante la insistencia de los medios, recuerda que "Viera nunca se había marchado. Forma parte del club y está como uno más. Entrena bien, hay buenas relaciones y punto".

Al internacional con España y Marruecos se le trasladó si Kirian Rodríguez, Álvaro Valles y Mika Mármol atesoran nivel para jugar con la Roja en algún momento de esta temporada. La respuesta contó con unas gotas de humor: "Ayer le decíamos a Kirian en la ducha que mirase la lista de la Selección, que lo mismo estaba. Más allá de la broma, están a buen nivel y claro que podrían ir".

La promesa de 13 goles

Para el pistolero de la UD, un gol ante el Almería y una asistencia a Benito Ramírez ante el Atlético de Madrid, los goles son una cuestión de confianza y paciencia. "Los goles vendrán, aún queda mucho y lo importante es que gane el equipo (...) Al final he acabado jugando en banda y desde ahí es más complicado hacer goles. Jugaré donde me lo pida el míster, pero estoy más cómodo de nueve o de falso nueve. Trabajo para ayudar. Los goles vendrán o no, pero tengo confianza en mí mismo. Lo importante es que estamos arriba, el equipo gana y ya los goles llegarán".

Viajan a Pamplona con la misiva de alcanzar los 20 puntos con la sexta victoria de la temporada. «Estamos con ilusión y tenemos ganas de sorprender a nuestra gente, que está ahí y siempre apoya. Nosotros lo damos todo y queremos seguir creciendo". Y alza la mano para tirar una pena máxima otra vez, tras fallar ante el Rayo. "Esto es fútbol, puedes falla un penalti. Todo se reduce a una cuestión de confianza y en trabajo. Le agradezco al míster su confianza [ha participado en todos los partidos de LaLiga]. Puedo aportarle bastante, ya no solo a nivel de goles, sino de trabajo. Si todos sois de Las Palmas, ¿qué prefieren, que meta goles o que gane la UD?", determinó bajo una enorme sonrisa.