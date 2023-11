El escudo de la UD Las Palmas es del '10': Moleiro, el pibe de los 25 millones pide su corona

Fue un soberbio derechazo para la posteridad con el traje de Jonathan Viera Ramos. Tras un primer tiempo pragmático, el ‘10’ apareció como el salvador para firmar el 0-1. El éxtasis duró cuatro minutos, el tiempo en el que llegó la respuesta de Budimir -con la desafortunada colaboración del central Saúl Coco-. Controló el esférico, conducción y golpeo desde la frontal para sorprender a Herrera. Se hizo el silencio en la guarida de Budimir y Moi Gómez. Así se silencia el infierno. En su cuarto duelo en LaLiga EA Sports, y con una sola titularidad (ante el Atlético alcanzó el sobresaliente), había llegado el momento de ajusticiar rumores y expectativas. Fue criticado el pasado curso por su falta de pegada (no vio portería) y recayó de una lesión muscular -el particular vía crucis tras sentir un pinchazo en el Red Bull Arena que se estiró del inicio de agosto al 22 octubre ante el Rayo Vallecano-. La fecha de su estreno, la fecha en la que todo empezó a girar y girar.

La coronación de Moleiro llega en el momento de máximo rigor defensivo (doce goles encajados en trece contiendas). El club amarillo rechazó 25 millones por el tinerfeño en el pasado verano de 2022. La insistencia del Barça fue un clamor. El presidente Miguel Ángel Ramírez desveló la intentona frustrada.«Le necesitamos aquí para ser más grandes», valoró. Y la paciencia ha dado resultado. Ramírez acertó, Moleiro acertó y Pimienta lo expuso en el escaparate en el momento justo. El adecuado para firmar un tanto de época. Como el de Guayre a Reina en el Camp Nou, el 1 de abril del 2001.

La citada lesión muscular disparó la incertidumbre. Ahora, disfruta de un momento dulce tras su vuelta a la selección nacional sub 21 de Santi Denia. De los elogios de De la Fuente al papazo de la temporada. Con Kaba postergado a un rol secundario, sin el colmillo preciso, Moleiro se dedica a encender la luz. Aporta cordura y magia a un ataque con dos ausencias señoriales. Sin Viera ni Sandro, el tinerfeño carece de límites y agradece la confianza del estratega barcelonés. Nadie como Pimienta para abrir la puerta en el momento justo. Con 142 minutos en esta campaña 23-24, está llamado a convertirse en el activo franquicia de Las Palmas. Lo hace desde la naturalidad y un punto de madurez sobrecogedor. A sus 20 años, parece un veterano.

Para entender la dimensión de Moleiro (85 duelos de amarillo) solo hay que ver el resto de los integrantes de la España Sub 21. Veiga, Pablo Barrios, Fran Guerra, Fermín o Pablo Torre son los escuderos del ‘10’ en la Rojita. Un firme candidato al cetro continental.

El pasado 31 de octubre, en el pulso de la primera ronda de la Copa del Rey, el tinerfeño sepultaba su sequía realizadora ante el Manacor CF. No veía puerta desde el 21 de mayo de 2022 ante el Real Oviedo -un año y medio-. Un golazo en el Gran Canaria para guiar a los amarillos al playoff de ascenso. El mérito reside en que ahora vuela en solitario, sin la sinfonía del Mesías Viera. Tampoco figura Sandro. El gran socio de Moleiro es Munir El Haddadi. Una sociedad exquisita, que está barnizada en el oficio de Javi Muñoz y las variantes tácticas de Kirian.

En el fotograma del 0-1, Javi Muñoz limpia el campo de visión al correr hacia la izquierda y arrastrar a tres rivales. Le brinda el esférico en bandeja de plata y Moleiro patenta un disparo made in Nauzet Alemán. Cuando sale el cuero, ya late la certeza de que terminará en la red. Un Velázquez de pólvora. En el expediente del ‘10’, su estreno como realizador ante el Ibiza en el partenón de Siete Palmas (11 de septiembre del 2021) con la derecha tras aprovechar una asistencia de Pejiño. Luego firmó otro en Lezama, en esta ocasión con la zurda, ante el Amorebieta. Ante el Real Oviedo, sin dejarla caer, una volea de escándalo. A esta triple dosis, cabe sumar el logrado en Manacor, muy parecido al del Ibiza, y el que silenció el infierno rojillo. El último es el más bello y el de mayor cuota de dificultad.

Con un valor de mercado de cinco millones, la cláusula de Moleiro es de 60 millones. Al interés del Barça, cabe sumar el Atlético de Madrid y los equipos de la Premier. El pibe de oro. Capaz de fabricar goles imposibles. Desde la humildad y la inteligencia, ya es uno de los diamantes del latifundio Bellingham. Gol y citación con la Rojita. El ‘10’ es pura felicidad.

85 partidos y cinco goles. Con el ‘28’ de Pedri

Alberto Moleiro debutó de amarillo ante el Real Valladolid en el Gran Canaria y de la mano de José Mel Pérez (18 de agosto de 2021). Lo hizo con el dorsal ‘28’, el mismo que lució Pedri en su única temporada en la UD (la edición liguera 2019-20). Con 85 duelos, el ‘10’ amarillo lleva cinco tantos (ha batido al Ibiza, Amorebieta, Oviedo, Manacor en Copa y al C. A. Osasuna).

Tanto a los 121 minutos. Estreno en Primera

Moleiro anota su primer tanto en la máxima categoría en su cuarto partido de LaLiga y tras computar 121 minutos. En el caso de Pedri, anotó con el FC Barcelona a los 344 minutos.

Recorrido internacional. Recuperado por Denia

Santi Denia dedicó unas palabras de elogio hacia la figura de Moleiro en la última rueda de prensa. «Tiene un talento increíble y es descarado, es un perfil de jugador que ya no hay». Vuelve a la Rojita tras un año de sequía. Tiene dos partidos con la Selección Sub 21 y ocho con la Sub 19, un periplo en el que logró un tanto ante Azerbaiyán. El pasado verano, el presidente Miguel Ángel Ramírez rechazó una oferta de 25 millones por Moleiro. Estuvo cerca de forma parte de la histórica relación de traspasos junto al citado Pedri (van 25 millones de beneficio), Viera (20 kilos), Roque Mesa (12) o Antonio Guayre (6). El ‘10’ es sinónimo de espectáculo y magia.