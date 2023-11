García Pimienta: «Cuando no tenemos el balón defendemos como animales»

La UD menos UD también merece un elogio, porque en uno de sus peores partidos ofensivos bajo el mandato de Xavi García Pimienta supo competir hasta el punto de llevarse un empate de El Sadar, campo difícil para cualquiera y donde el cuadro amarillo ha salido pocas veces victorioso. Y también defender, porque la zaga amarilla fue capaz de contener las embestidas de un rival que nunca se agota y siempre carga, si bien Valles se erigió, una vez más, como el salvador; dos paradas de gol suyas resultaron decisivas –Sergio Herrera se fue del partido sin una sola parada en su haber–.

En cualquier caso, el técnico catalán destacó la gran labor defensiva de los suyos. «Nosotros vamos a querer el balón siempre para que esté lejos de nuestra portería, pero cuando no lo tengamos tenemos que ser competitivos y esta es la grandeza de este equipo, que cuando no lo tiene defiende como animales para que el rival tenga dificultades para generarnos ocasiones de gol», comentó en la sala de prensa de El Sadar.

Antes, como primera valoración, había insistido en la misma idea: «El equipo ha competido muy bien. El equipo sabe competir y cuando no podemos tener el balón porque no hemos podido pues toca competir, y el equipo ha competido en todo momento y con eso me quedo. Sabemos jugar cuando tenemos el balón y competir cuando no lo tenemos».

El barcelonés prosiguió con su análisis del encuentro, en el que la UD se mostró mejor a nivel ofensivo en la segunda parte. «El partido no es solo la primera parte. Teníamos un plan para empezar de una manera y acabar de otra. Hemos sido competitivos. Estoy muy contento porque ha competido todo el mundo. En la segunda parte hemos sido algo más protagonistas; los cambios han entrado bien, que no es fácil, y contento por el empate porque creo que es puntazo en este estadio».

Cuestionado por la suplencia de Alberto Moleiro, que había completado una gran actuación contra el Atlético de Madrid en su primera titularidad de la temporada, el barcelonés de desató en elogios hacia el tinerfeño. «Tengo la suerte de conocer a Alberto Moleiro y sé todas sus virtudes. Alberto es un chico que está preparado para jugar pero no tenía el rodaje todavía para jugar 90 minutos y hemos pensado que hoy –por ayer– era importante que jugara la segunda parte. Creo que lo ha hecho muy bien y encima ha marcado un golazo que también es importante para él. Esto le dará mucha confianza. Creo que será un jugador muy importante para el fútbol español», sentenció.

García Pimienta, además, mostró su satisfacción por el hecho de que el equipo haya sumado 18 puntos en 13 jornadas, es decir, casi la mitad de los necesarios –40– sobre el papel para lograr la salvación en la categoría. «Es una alegría enorme que estemos con 18 puntos. Estoy muy contento por la puntuación y la distancia que en estos momentos tenemos con los puestos de abajo –11–, pero queda muchísimo», advirtió.

Por último, cuando fue preguntado por si se sentaría a hablar con Jonathan Viera para poner solución al conflicto, el entrenador de la UD prefirió no pronunciarse.