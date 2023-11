De portero a portero, el análisis de Pérez sobre Valles: "Aporta tranquilidad y sus cualidades son buenísimas"

Es un gran portero, ya lo demostró la pasada temporada en Segunda División [encajó 23 tantos en 34 partidos] y ahora lo refrenda en su estreno en Primera. Su talento se fundamenta en unas cualidades buenísimas, lo tiene todo. Es rápido, dinámico, con reflejos y buena salida de balón. Pero tiene lo más importante,la tranquilidad.Un portero debe permanecer impasible durante los noventa minutos, transmitir esa paz a los compañeros. A mí no me sorprende la gran temporada de Valles, está de diez. No engaña nadie y es un orgullo verlo jugar.

De forma paralela a la gran temporada de Álvaro Valles, cabe sumar el gran nivel de Mika Mármol, Saúl Coco, Álex Suárez y Sergi Cardona. Una zaga de acero. Solo el Real Madrid de Ancelotti ha sido capaz de marcarle a la UD más de un tanto. ¿También lo esperaba?

Las Palmas es un recién ascendido y no cuenta con el mayor presupuesto [luce el segundo tope salarial más bajo de 35,2 millones]. Además, cuenta con un número importante de debutantes. Por lo tanto, ese dato de doce goles encajados en trece partidos bien merece un análisis. Hay que tenerlo en cuenta y darle el valor que merece. Me llama la atención la soberbia temporada de Álex Suárez, por encima de todos los defensas que me ha comentado. Le adelanto que no creo que tenga el reconocimiento que merece. Está increíble. También me gusta mucho Saúl Coco, así como Sergi Cardona, un tipo muy serio. Su trabajo siempre alcanza el aprobado. Pero no me quiero olvidar de Eric Curbelo. En las campañas anteriores lo hizo de forma soberbia, y ahora, cuando le toca salir desde el banquillo, cumple a un grandísimo nivel. Se habla de la técnica de la UD y de la clase, pero el trabajo defensivo es la clave. Te permite sacar puntos de visitante. La parte de atrás de Las Palmas es fenomenal y también lo traslado al centro del campo.Cumplen en esa faceta de control y repliegue.

Otro que debuta en 1ª es el entrenador Xavi García Pimienta. Usted es el portero de la UD con más partidos (276) y ha sido dirigido por Sinibaldi, Heriberto Herrera, Roque Olsen, Miguel Muñoz, Antonio Ruiz, Mamé León, Germán Dévora, Walter Skocik, Héctor Núñez o Ruiz Caballero. ¿Qué nota le pone al preparador barcelonés?

Está completando un trabajito oscuro y que brinda resultados, que es lo que importa. Desde esa labor silenciosa, aporta mucha claridad porque se habla mucho y bien de la UD Las Palmas en la Península [Pérez reside en Tudela]. Es un entrenador muy bueno, que confía enormemente en sus piezas. Su adaptación ha sido perfecta y en tiempo récord, le costó un poco al inicio de la competición y fíjese ahora, una derrota en las últimas seis jornadas. Con el equipo que logró armar, porque tampoco el presupuesto daba para más, me gusta enormemente su calma. No pierde los papeles y currante.

Usted fue titular en la UD que le ganó (4-3) al Real Madrid de Hugo Sánchez y Emilio Butragueño en el Estadio Insular. Uno de los partidos icónicos de la década de los ochenta. ¿Qué UD es mejor, aquella, con Koke Contreras, o la actual con Kirian Rodríguez y Alberto Moleiro?

Son diferentes equipos, diferentes épocas. Comparar nunca es justo. La UD que le ganó 4-3 al Real Madrid [temporada 85-86] estaba formada casi íntegramente por jugadores canarios. Éramos la gran mayoría de la tierra. En aquella época teníamos un grandísimo conjunto, pero el de ahora está camino de lograrlo. De esa victoria al Madrid se sigue hablando mucho, y mire que han pasado años.Yo perdí tres kilos de sudor. Hubo gente que se marchó con el 1-3 y se perdió la remontada. El ambiente del Insular era algo increíble.

Con la victoria ante el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone (2-1), Koke, Oblak, Griezmann o Álvaro Morata, el pasado 3 de noviembre, se ponía fin a 37 años de sequía de victorias en la Isla ante el cuadro colchonero. Usted fue titular en aquella del 10 de enero de 1987 en el Insular (2-1).

Al Atlético de Madrid le ganamos también 4-2 [marzo de 1980]. Lo recuerdo perfectamente. Al Real Madrid se le batió en el famoso 4-3 y luego al Barça le metimos un 3-0 [febrero de 1986]. Tampoco se olvide de que el Valencia CF cayó 3-0 [febrero de 1982] en el Insular. Era otra época, otro fútbol.

Eso le falta al Gran Canaria, que se convierta en un cementerio de grandes de Europa. Barça y Madrid no han caído en el recinto de Siete Palmas. ¿Ve factible que la UD de Pimienta tumbe al gigante blanco y al azulgrana el próximo enero?

Ya cayó el Atlético de Madrid y ahora hay que ser pacientes. Quique Setién no pudo en el anterior ciclo en Primera. Todo se reduce a creer y trabajar, tener los pies en el suelo y mantener la línea de trabajo. Si se repite el partido firmado ante el Atlético de Madrid, claro que pueden caer el Real Madrid y el Barça en Estadio de Gran Canaria. ¿Por qué no? Somos once para once. Es un gran estadio y poco a poco, esta UD está logrando cosas impensables. El equipo ilusiona y firma una labor meritoria.