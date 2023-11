Van 216 días de su último partido oficial ante el Granada en Los Cármenes con la UD y 191 del paso por quirófano para su reconstrucción de la rodilla. ¿Está listo para competir?

Sí, fue un camino largo y duro pero gracias a Dios estoy recuperado. Llevo un plan de entrenamientos de mañana y tarde para llegar lo mejor posible a enero y disfrutar del fútbol. Todo lo que pasó, lejos de hundirme, me motiva. Todo el sufrimiento me hará mejor jugador, es mi inspiración.

Visitó la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid del Cerro del Espino. ¿Confía en rescindir su contrato en breve -finaliza en junio de 2024-?

Me queda este último año de contrato con el Atlético de Madrid y hay que hablar con el club para buscar lo mejor para ambas partes. Por ahora, hay que esperar.

¿Dónde desea jugar? ¿Hacia qué destino le gustaría enfocar su carrera profesional?

Calma y paciencia. Primero tendremos que hablar con el Atlético de Madrid, club que posee mis derechos federativos, y luego buscaremos la mejor solución. Pero si tuviese que salir del Atlético, me gustaría un destino donde fuese feliz con mi familia. Lo único que quiero es volver a jugar.

Tras vivir un infierno y ahora centrado en resolver su vínculo con el Atlético, ¿qué haría si le llama la UD para jugar en enero?

Nunca se sabe...

Complicado...

Sí, es una vía complicada. Será complicado pero ya veremos qué acontece. Ahora es muy difícil.

¿Pero hubo contactos?

No, ninguno. Tengo contrato con el Atlético y todo debe pasar antes por el club al que pertenezco, pero le doy las gracias infinitas a la UD Las Palmas por el detalle de cederme las instalaciones. Me emociona, se han portado muy bien conmigo siempre. Y gracias a la afición, te hacen sentir que debes luchar. Te animan a seguir y te dicen que te quieren. Eso ayuda mucho y es lo que me lleva a superarme cada día en esta lesión y seguir con fuerzas hacia adelante.

Le falta en su amplia carrera jugar en Emiratos o Arabia Saudí. ¿Sondea ir al extranjero?

Ya con esta edad que tengo, me gustaría en un sitio bueno para mi familia. Nunca he probado suerte lejos de España y si sale esa opción, me encantaría. Y si no, pues en España, que es mucho mejor.

Lleva un carrusel de padecimiento con lo que le pasó en el pasado curso. ¿Pero cómo fueron sus días en Barranco Seco? ¿Pensó en arrojar la toalla?

Todo fue muy bien, la verdad que tanto la UD Las Palmas como el Atlético de Madrid se han portado de una manera increíble. Estuvieron pendientes en todo momento y quiero darle las gracias al club amarillo por cederme sus instalaciones para recuperarme. Esta es mi casa y fueron días muy duros. Por culpa de este tipo de lesión [siete meses KO] pasas muchos días prácticamente solo. Hay fechas que cuesta, lo ves todo negro. Un reto más que debes superar y lo logré. Ahora que ves la luz, vengo con más ganas que nunca de mostrar mi valía en el césped.

¿Qué opina de la polémica entre Viera y Pimienta? ¿Usted cómo lo solucionaría?

Pues no estoy en el equipo, tampoco en el día a día. No sé lo que ha pasado por eso no puedo opinar del tema, pero Jonathan ya sabe todo el mundo que es como mi hermanito. Desde chiquititos nos hemos criado juntos y no me gusta verlo fuera de los campos. Lo digo en el sentido de que jugadores como él, con esa valía, son muy difíciles de encontrar. Pero no puedo opinar de este tema. Básicamente, no sé qué pasó.

¿Qué le parece la marcha del equipo amarillo, que está en la zona plácida con unos registros defensivos impresionantes?

A la temporada de Las Palmas le daría un diez. Están jugando increíble en casi todos los partidos. Compiten siempre y eso demuestra que son un gran equipo. Se están haciendo muy bien las cosas en el club. Me alegro mucho por todos los compañeros que están demostrando que tienen nivel de sobra para jugar con los mejores de LaLiga. Se lo merecen.

¿Se puede soñar con Europa?

Es difícil porque el comienzo es muy bueno, con grandes jugadores y de enorme proyección. La competición es muy larga, queda mucho, y pienso en lo mejor. Primero hay que sellar la permanencia cuanto antes, una vez que se logre el objetivo, soñar es gratis. Hay equipo para firmar la mejor posición posible y si siguen así, tienen opciones. Pero desde la cautela, no olvide que el objetivo prioritario es la permanencia.

¿Qué jugador le ha impresionado más en este primer tercio de competición del cuadro pío pío: Álvaro Valles, Mika Mármol, Álex Suárez, Kirian...?

Están todos a muy buen nivel si te empiezo a decir nombres me quedaría con todos [sonríe en el campo de El Hornillo durante la celebración de la Managers League]. Pero bueno, jugadores como Álvaro Valles, Mika Mármol, Kirian Rodríguez, Moleiro, ahora que vuelve, Álex Suárez, que está impresionante...Es que podría estar así hasta mañana. Tienen un equipazo y da mucha alegría ver al equipo de tu tierra con jugadores de este calibre y ascender. Y ver ahora, como rinden en la máxima categoría. No es nada fácil me. Siento mucho orgullo.

¿Qué me dice del internacional Alberto Moleiro?

Moleiro va a marcar una época en el fútbol español. Ya el año pasado cuando tuve la suerte de compartir vestuario con él, lo pude disfrutar todos los días. Me parece que tiene unas condiciones para convertirse en unos años en un crack del fútbol europeo.

¿Y del trabajo de Kirian como líder de la medular?

Kirian es otro crack. Hablé con él la temporada pasada y le dije que lo admiro porque es un tío que superando su problema [un linfoma de Hodgkin], siempre tuvo una sonrisa. Para mí la gente así vale mucho, a pesar de todo los problemas que tuvo siempre supo ver la cara buena de la situación y no hay nada más que decir de su temporada. Es una pasada. Está manejando el equipo como el quiere. Luce un nivel muy alto, me alegro tanto por él que solo espero que le pasen cosas buenas.Es un crack como persona y jugador.

Ya vinculan a Kirian, Mika o Valles con la Selección. La UD es el segundo menos batido y el segundo en posesión. ¿Dónde está el límite de este equipo?

Pues al final, esto es largo y la Primera División es complicada, tremendamente exigente. ¿Pero quién se atreve a ponerle freno a esta UD? No puedes, porque cada día que pasa y compite, está mejor. Se supera. Soy más de ir paso a paso, humildad y fijarse como meta la conquista de la salvación. Ya luego el tiempo dirá, pero están haciendo un temporadón.

¿Se alegró de la renovación del Cholo Simeone?

Pues claro que me alegro, mucha gente me dice te llevas mal con Simeone porque no jugabas tanto con él, pero yo al contrario. Siempre detallo que si no jugaba con él, pues obedeció a las lesiones que sufrí y porque no estuve al nivel que tenía que estar. Se debió a diferentes circunstancias. Lo que si le digo es que lo que ha conseguido Simeone en el Atlético está en la mano de pocos entrenadores en el mundo. Hay pocos técnicos que lleguen a un club, como estaba el Atlético, y logre transformarlo en lo que es hoy en día. Creo que se merece la renovación.