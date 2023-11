No da titulares, pero es capaz de inventar la Javinha. Javi Muñoz (Madrid, Parla, 28 años) cumple en este inicio de vértigo de la UD Las Palmas desde el silencio. Un obrero en la medular. Corta y entrega. Se sacrifica y es capaz de 'arrastrar' a varios rivales para que Alberto Moleiro firme un golazo. No le inquieta la situación de Isco Alarcón, que hoy se retiró con unas molestias gástricas de la sesión de trabajo en el Villamarín y es seria duda para el pulso del domingo.

"No lo sabía [que se retiró a los cinco minutos del comienzo de la sesión] y no me preocupa que esté o no esté. Ya sabemos el tipo de partido que nos vamos a encontrar, por el rival que es y vamos a ir con nuestra idea con el fin de traernos los tres puntos".

Sobre los méritos contraídos por el plantel y cuerpo técnico ante la lluvia de reconocimientos-Pimienta es nominado por LaLiga a Mejor Entrenador de Noviembre, Moleiro lo es como Mejor Sub 23 y el propio Javi Muñoz está nominado a la Mejor Acción en el 1-0 ante el Atlético de Madrid-, recuerda que la confirmación de que van por el camino idóneo. "Cuando haces las cosas bien, logras victorias y empates fuera de casa. Tener a tantos nominados es porque el equipo lo está haciendo bien".

Agradece la "confianza" prestada por Luis Helguera, mimbre en el fichaje del Valerón de Parla el pasado verano. "Sobre mi contratación ya se habló en la presentación y en lo referente a Helguera, ya lo conocía desde mucho tiempo. Me quiso traer antes, estoy muy agradecido por su confianza y de poder estar aquí".

Integración en tiempo récord

Desde la pretemporada, Javi Muñoz despierta la atención del espectador. En la medular, aporta el equilibrio ante el arte de los Kirian o Moleiro. "La adaptación ha sido estupenda, tanto en pretemporada como en los meses de competición. Tanto a nivel individual, como en lo colectivo, el buen ambiente se ve reflejado en el día a día. Es la línea a seguir, seguir creciendo como equipo".

Admite que está en un momento dulce. "Me encuentro en un buen momento, pero hay que seguir trabajando e ir mejorando. Tratar de dar lo mejor para el equipo". Para Javi Muñoz, la entrega es innegociable. Pico y pala. El despliegue físico es su carta de presentación en la máxima categoría. "Es mi función, es lo que me toca hacer en el terreno de juego. Trato de cumplir con todo lo que me pide el míster, intento hacerlo de la mejor manera posible".

Libreto táctico tatuado en el pecho

Las ideas están claras desde la primera jornada. La UD es un sello reconocible y que cuenta con el reconocimiento de entrenadores como José Mel Pérez o Quique Setién.

"Lo que nos pide a mí, como al resto de centrocampistas es que seamos valientes, que sigamos con nuestra idea de juego. Desde el juego desde atrás, con mi incidencia en la presión, también acudimos a presionar en bloque alto. Somos valientes a la hora de presionar lo más arriba posible (...) Somos un equipo que hace un juego combinativo y los centrocampistas tratamos de estar cerca de los compañeros, para aportar alguna solución". No le obsesiona no ver portería y su espera por lograr el primer tanto de profesional. "El gol siempre es bonito y tratas de conseguirlo. Intentamos estar cerca para asistir, para marcar y hay que seguir intentándolo".

Acabar con 45 años de sequía de triunfos en el Villamarín le motiva. "El Betis es un equipazo. Si competimos, si estamos concentrados y si no cometemos errores, sacaremos algo positivo. Vamos con toda la ilusión".

La UD deja el descenso a once puntos por "ser fieles a nuestro estilo, a nuestra idea" y "estar compitiendo todos los partidos". Advierte que lo mejor está por venir. "Es el camino a seguir, es lo que te lleva a competir de esta manera (...) Debemos seguir con nuestro estilo de juego. Ser compactos a la hora de defender, estar cerca [mantenerse como bloque] y cometer los menos errores posibles". Lanza una advertencia a los cuatro vientos: "Los rivales de esta entidad no te perdonan".

Respuestas de manual sobre el '21'

Jugar con miedo puede ser la perdición. "Debemos seguir siendo valientes, tenemos en frente a un gran equipo, pero nosotros queremos jugar y competir de tú a tú". Sobre en qué afecta la baja de Jonatha Viera, reclama el comodín del público. "Todos sabemos el potencial de Viera, todos los compañeros tratamos de dar el máximo para ayudar al equipo. No me corresponde a mí responder a esta pregunta".