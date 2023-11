«La familia Valles es de la UD»

«¿Con quién vamos el domingo? Con la UD, somos todos de Las Palmas. Bueno, todos todos no, porque el hermano mediano de Álvaro, Javi, que es muy aficionado del Betis y socio del club, ese dice que va con el Betis y que ya Las Palmas gane el resto de partidos». La explicación a la pregunta la da Javier Valles, padre de Álvaro, el guardián de la portería amarilla. Pero la da con todo el salero que le caracteriza a esta familia, dando visos de que el desparpajo que tiene con su verborrea andaluza es la misma que lleva a su hijo ostentar el liderato del premio Zamora en la víspera del choque que escenificarán el Betis y la Unión Deportiva mañana en el Benito Villamarín (20.00 horas, DAZN).

Ahí, justo en la Avenida de La Palmera tiene pensado trasladarse todo el elenco familiar de Álvaro para verle mañana por la noche ante el equipo que abandonó para recalar en la cadena de filiales de la UD hace ya cinco años. La madre, su padre, los dos hermanos, primos y muchos amigos de los que suelen ir al Villamarín a animar al equipo local, pero que con Álvaro en el césped van a tener el corazón dividido. El portero tiene un ‘hereje’ en su nido; Javi, su hermano mediano, animará a los verdiblancos Pero para que este acontecimiento tenga lugar hay que retrotraerse diecinueve años atrás para entender cómo «empezó a matar el gusanillo» un pipiolo de siete años que iba a ver a jugar a sus primas mellizas. Que casualmente también son profesionales del fútbol. Laura y Ana, esta última en el Madrid CFF de Primera División. «Cuando faltaba un portero le decían que se pusiera él y ahí empezó todo hasta fichar por el primer equipo en el que jugó, el Nervión, porque es un equipo que dentro de la provincia tiene una buena base», explica su padre con orgullo de que hoy, casi dos décadas después, puede ver cómo su hijo ha podido cumplir el sueño al que todo niño se le ha pasado alguna vez por la cabeza. Las paradas que se pueden ver hoy en grandes plazas como el Santiago Bernabéu, donde Valles firmó siete con un mensaje claro a Luis de la Fuente para que le tenga en cuenta en las convocatorias de la selección española, se comenzaron a dibujar en el Nervión y el Sevilla no tardó en echarle el guante como a buen portero. A Álvaro y su familia no se le caen los anillos por haber hecho sus primeras palomitas como palangana. Desde Benjamín B –como se ve en la foto adjunta a la derecha–, hasta Infantil de primer año estuvo en las filas rojiblancas. «No pasó el corte ese año porque tuvo una temporada no muy buena y decidió volver al Nervión. Aun así no se terminó de adaptar porque venía de un equipo filial y tampoco jugaba, entonces me dijo ‘papá yo no quiero seguir aquí, yo quiero jugar’, y nos fuimos al Los Mares en Infantil de segundo año», relata Javier. En este equipo Álvaro vuelve a sentir el instinto felino que atesora y tras ganar la liga provincial y ascender a Preferente, es el Don Bosco en edad cadete quien recluta a la mitad de la plantilla y Álvaro encuentra de nuevo su trampolín a la élite. Padre y entrenador Pero este año también es determinante para la relación deportiva entre el portero de la Unión Deportiva y su padre. Javier obtiene el título de entrenador y se encarga de su progresión en este equipo. «Todo el mundo que le ve haciendo esos paradones dice que es gracias a lo que yo le enseñé esos dos años», remarca de nuevo con ese humor que baña la conversación en la que explica honrado de saber que su hijo sólo ha encajado doce goles –el segundo equipo menos goleado de Primera División tras los nueve del Real Madrid, pero con distintos porteros–. Sus primeros vuelos fueron en el Nervión, pasó al Sevilla, Los Mares, Don Bosco y de ahí al Betis Los vuelos en el Don Bosco no pasaron desapercibidos y los dos representativos de su ciudad le echaron el ojo. Aparecía de nuevo el Sevilla, que tras llamar para repatriarle, aceptó la propuesta para probar con ellos hasta que apareció el Real Betis y «Álvaro quiso darse una oportunidad con ellos». Ahí las trece barras se posaban sobre el corazón de la Tarántula de la Rinconada. Pasó dos años en el equipo juvenil, Quique Setién se fijó en él y le dio la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo en el verano de 2017, aunque posteriormente mostrara mayor aprecio por Pedro López. Ahí, el portero se marcha cedido al Gerena y de alguna manera se comienza a poner la pasarela para que llegara a la Isla. 28 goles en 35 partidos no terminaron de convencer en la estructura del filial bético y en un partido del Gerena «en las Cabezas de San Juán» (donde juega el Cabecense), había un espectador determinante en la grada: Manuel Rodríguez, Tonono, Director Captación y Formación del club. Ahí habló con Valles y tras presentarle el proyecto que podía ofrecerle Las Palmas en el filial y la posibilidad de subir al primer equipo, decide recalar en la Isla y dejar el último año de contrato que le unía al Betis. «Había otros equipos de Primera también interesados, pero él lo tenía claro, quería ir a Las Palmas y además no se equivocó porque tiene un clima ahí de locos», exclama su progenitor. El mismo que vivió «con locura» el ascenso de la temporada pasada desde su casa, a la que fue un sinfín de amigos. «Todavía dos días después no me lo creía», desliza con la misma ilusión con la que espera ver mañana a su hijo el el Villamarín, un partido «que va a ser diferente al del Pizjuán porque donde él hizo carrera fue en el Betis y le tira más», sentencia Javier como garante del merecedor de guardián de la selección. En la izquierda, uno de los cromos de Álvaro Valles como portero del equipo Benjamín B de la cadena de filiales del Sevilla hasta que permaneció en edad infantil de primer año pasando por el Alevín E, y el Infantil C. Acudió con la camiseta rojiblanca –azul para los porteros– al Mundialito que se disputó en Portugal en 2007. Tras salir de la cadena de filiales y regresar al Nervión, donde dio sus primeros pasos, viajó al Los Mares y al Don Bosco, donde brilló con la luz que le brindó su padre como entrenador y le permitió llegar al Real Betis. En la foto de la derecha, el de La Rinconada luce la elástica de las trece barras en el equipo de División de honor juvenil. |