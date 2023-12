Viera tendrá un adiós arropado como Juan Carlos Valerón

Jonathan Viera no es un jugador cualquiera y por eso no tendrá una despedida cualquiera. Recibirá la ovación de la afición y el homenaje del club en la previa del partido frente al FC Barcelona el jueves 4 de enero, pero antes, el martes, comparecerá públicamente para contar todo lo que crea oportuno, con la presencia del resto de la plantilla, el cuerpo técnico y demás personal de la UD Las Palmas en la sala, tal y como sucediera con el adiós de Juan Carlos Valerón el 7 de mayo de 2016, cuando el Mago de Arguineguín anunció su retirada. Merecía estar arropado como lo estará el hombre que le sucedió bajo el manto del ‘21’.

Viera, al igual que Valerón, eligió anunciar su marcha antes de que acabara la temporada, sólo que el primero lo hizo antes de que concluyera la primera vuelta y el segundo a dos jornadas del final del campeonato para que el Estadio de Gran Canaria pudiera despedirle con honores en el duelo frente al Athletic Club. Él pudo hacerlo vestido de corto, en acción; su sucesor lo hará vestido de calle después de más de dos meses en el ostracismo por un conflicto sin solución con el Xavi García Pimienta, que no estuvo presente en la charla del grancanario a sus ya excompañeros el jueves pero que sí prevé estarlo dentro de tres días, tal y como él mismo reveló este jueves.

Más de un mes y medio después el técnico catalán volvió a referirse a Jonathan Viera, aunque a su manera, con un discurso inicial antes de responder a cualquier cuestión y sin aceptar preguntas. Prefiere que el ya excapitán, que comunicó anteayer al vestuario que se marcha de la UD Las Palmas, dé su versión primero. En principio, el barcelonés comparecerá horas después en la previa de la última cita del año, el miércoles en Bilbao frente al Athletic Club.

Sin explicaciones

Antes de que ello suceda el jefe del vestuario aportó una cierta paz al asunto, aunque insuficiente para cerrarlo. Las palabras de agradecimiento del técnico catalán tras el anuncio del de La Feria entraban dentro del guion, sin embargo, la afición amarilla sigue sin saber de boca del entrenador por qué una relación magnífica en su inicio acabó rota por completo.

«Primero de todo me gustaría decir unas palabras. Como sabéis, ayer el club comunicó que Jonathan Viera finaliza su compromiso con la Unión Deportiva Las Palmas y me gustaría empezar por agradecer a Jonathan todo lo que ha aportado al fútbol en general y a la UD Las Palmas en particular. Creo que es historia del club.

Mucha gente me comenta que es seguramente el mejor jugador que han visto en el siglo XXI en este club, por lo tanto, pasa a ser historia, no tengo ninguna duda. Agradecerle su compromiso muy claro en la primera temporada cuando yo llegué: gracias a él se consiguió jugar el playoff de ascenso cuando parecía imposible. Si tiró el equipo a las espaldas de una manera brutal como no había visto yo en ningún otro jugador y le agradezco muchísimo ese compromiso», comenzó García Pimienta.

«Y la temporada pasada el ascenso. Por desgracia, tuvo alguna que otra lesión, pero en ningún caso eso le condicionó para ser de los mejores en el campo y el mejor en el vestuario para conseguir un objetivo muy claro. Todo esto se lo tengo que agradecer», continuó.

En el apartado de agradecimientos, el barcelonés hizo especial hincapié en un momento concreto: «Y agradecerle también a nivel personal cómo me ayudó especialmente a mi llegada al club cuando las cosas no funcionaban bien. Empezamos de aquella manera rara, no se conseguían los resultados, pero el trabajo estaba ahí. No dejó de creer en nosotros y le agradezco muchísimo el trato que tuvo hacia mí y cómo creyó en nuestra manera de trabajar».

Para finalizar, el técnico expresó: «Le deseo toda la suerte del mundo a nivel profesional, como no puede ser de otra manera, y naturalmente a nivel personal, tanto para él como para su familia. El martes hace una rueda de prensa para explicar todos sus motivos o lo que él considere que tiene que explicar y naturalmente estaremos con él ahí apoyándole».

Con todos los compañeros y el cuerpo técnico presentes, quizá Jonathan Viera prefiera elegir otro momento para contar de su boca lo que piensa realmente del técnico y lo que pasó, que no fue otra cosa que cuestionar sus planteamientos tratando de influir en el vestuario y lanzar un órdago al club, lo que provocó que la entidad de posicionara claramente con García Pimienta.

Lo que no se verá más es a unos de los mejores jugadores de la historia del club bailar con la camiseta amarilla de la UD. Al menos, estará arropado en su adiós como lo estuvo su antecesor.