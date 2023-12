El 'plan Ramírez' para las Navidades de la 'paz total' en la UD: blindar a Pimienta y a Valles

Las pautas del plan Ramírez. Mejorar y potenciar a la UD de los récords. Ampliar a Valles, renovar a Pimienta y cero fichajes. Objetivo, la permanencia. Prohibido mirar a Europa. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, pasa a la acción. Confía e estirar la trayectoria del Zamora de LaLiga y del estratega barcelonés, que tiene contrato hasta junio de 2025. Se muestra pesimista sobre la continuidad de Sergi Cardona. "Acaba contrato este año y está muy complicado que se quede, somos conscientes que es un jugador importante para la UD, que ha explotado sobre todo en esta temporada. Ofertas no le faltarán, y considero que competir con equipos importantes es muy complicado. Lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo en esta temporada; y cuando se vaya, que deje un gran recuerdo. Recordar que es un chico que salió de la cantera de la UD".

Sobre si puede dormitr tranquilo, ante la tentación que existe sobre la figura de Valles, para que abandone el club amarillo, desvela otra estrategia. "El meta renueva de forma automática en el partido oficial número 25. "Le quedan pocos partidos [siete] para renovar de forma automática. He hablado con el director deportivo [Luis Helguera] y le he trasladado que me gustaría que Valles hiciese toda su carrera en la UD. Una vez que renueve, quiero trasladarle una ampliación al más largo plazo posible. Valles se ha ganado que la UD apueste por él de forma decidida", valoró esta mañana en el restaurante El Senador, en la tradicional ceremonia de brindis navideño con jugadores, empleado, patrocinadores y medios. Desmienta que exista alguna oferta sobre sus platanitos.

"No hay oferta en firme por ningún jugador (...) Y no vamos a fichar a nadie porque entendemos que tenemos un equipo completo. Tenemos que seguir trabajando bajo las directrices del míster, para darle continuidad". También detalla su hoja de ruta con Pimienta: "Es un entrenador al que no le faltarán ofertas, está muy contento aquí. Y estamos muy contentos con él; espero poder alargar toda su carrera profesional lo máximo posible. Y dentro del patrón que los resultados lo permitan, es un entrenador que está en el mercado".

El mejor año en el cargo

Ramírez admite que vive el mejor año en el cargo. Ascenso y una capacidad innanta para sobrevivir. "Contamos con el ascenso de la pasada 22-23 y una clasificación real, lejos del descenso". Sobre el sueño de jugar en Europa, matiza que deben ser más realistas. "A todas las persona que tienen ilusión, no podemos poner coto a esa ilusión. Pero también tenemos que ser realistas y sellar cuanto antes la permanencia. Una una vez que se logre, veremos si se pude luchar por algo más (...)Por lo demás, cuando no se ha logrado la permanencia, pues hablar de Europa, me parace una utopía".

Sobre Viera, que mañana se despide, lo califica de "complicado". "Hice todo lo posible, ya cuando no puede ocurrir; hay que buscar soluciones. Lo intenté, pero cuando no se puede, hay que solucionarlo".