Acabar el año a lo grande

Un esecenario genial para acabar un año genial. Manchado por la salida de Jonathan Viera, héroe en mayo y villano en diciembre, por la puerta de atrás, pero especial al fin y al cabo por el séptimo ascenso a Primera de la UD Las Palmas, hoy cómoda en la categoría, con el descenso lejos y las miras altas. Gracias a la consecución de ese gran objetivo puede jugar en campos como el de esta noche (20.30 horas, (Gol, Movistar), San Mamés, La Catedral, la casa de un histórico como el Athletic Club de Bilbao, el segundo rival al que más veces se ha enfrentado el cuadro amarillo –después del Atlético de Madrid–, hasta 84. Sólo por la liturgia el partido ya interesa. Y si además los dos equipos se juegan estar más cerca de Europa, lo hace más todavía.

Con la desazón de la despedida del capitán y a la espera de la respuesta del García Pimienta, cuya figura quedó completamente deshumanizada por el jugador –le acusó de no interesarse por el estado de la mujer, que padeció un cáncer hace unos meses–, el balón vuelve a rodar sin la figura del ‘21’, que recibirá su homenaje en la previa del choque ante el Barcelona el 4 de enero y pasará a mejor vida. La UD, por su parte, continúa. Siempre lo hizo.

No llega el equipo amarillo a San Mamés en su mejor momento de juego, si bien en los dos últimos compromisos –Alavés y Cádiz–, de los peores del curso, sumó cuatro puntos. Pero el resultadismo no suele durar mucho, y menos en el campo de uno de los conjuntos más en forma del campeonato y que pasó por encima del Atlético de Madrid, sin ir más lejos, el sábado pasado. Por eso convendría a la UD recuperar el cierto control que, si bien no enamora, le permite competir mucho mejor.

Sin el faro

Tendrá que hacerlo sin la presencia del nuevo líder, Kirian Rodríguez, que provocó la quinta tarjeta amarilla ante el Cádiz, quizá animado por el propio entrenador, para que su presencia ante el FC Barcelona no peligre, lo que invita a pensar que el técnico catalán tiene previsto hacer una rotación integral como hizo en el Santiago Bernabéu. Ayer no aclaró sus intenciones, pues de eso se trata hablar siempre antes del último entrenamiento y no después: siempre hay que esperar a la sesión final para valorar.

Si lo que pretende es cambiar prácticamente a todos los futbolistas porque considera que no están capacitados para jugar dos partidos en tres días, tal y como ha expresado en alguna ocasión, cabe esperar un choque como el del Real Madrid, contra el que la UD no compitió. Lo reconoció el propio García Pimienta, que pierde también a Moleiro por lesión y recupera a Sergi Cardona.

Enfrente, además, estará un Athletic Club vertiginoso que no se guardará nada porque su intención es mantener la inercia que le ha llevado a empezar la jornada a dos puntos de los puestos de Champions. Para aplacar a los hermanos Williams, a Sancet y la verticalidad vizcaína, y también el rugido de los miles y miles de leones en la grada de uno de los recintos más bellos e imponentes de la actualidad, hace falta mucho más que los titulares.

No competir en otro de los estadios míticos sería una decepción para los seguidores amarillos, cientos de los cuales, con esfuerzo, estarán presentes en La Catedral. Perder puede entrar en la lógica, pero hacerlo entregados sería un fracaso. Ganar por fin en un campo de alcurnia y acabar el año a lo grande debe ser la misión.

Botxo

El recuerdo de Guayre y Tana

Cuando un equipo sale al césped de La Catedral y completa una actuación memorable esta pasa a la historia por haberse ejecutado en uno de los campos más emblemáticos del fútbol español, el del Athletic Club de Bilbao, que junto al Real Madrid CF y el FC Barcelona son los únicos que no han bajado nunca de Primera División. La UD Las Palmas sabe lo que es bailar en el

en su historia más reciente. El 22 de octubre de 2010, a las órdenes de Sergio Kresic, el equipo amarillo se impuso por un contundente y rotundo 0-3, con goles de Guayre, que completó un partido magistral, Álvaro Maior y Josico en el antiguo San Mamés, ubicado junto al recinto actual con otras dimensiones. Más de una década después, el 3 de enero de 2016, la UD de Quique Setién logró un 2-2 tras empatar dos veces por medio de Vicente Gómez y Tana, que se salió. | P. F.