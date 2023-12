A García Pimienta no le importa dejar su credo a un lado en la visita de esta noche a San Mamés para enfrentarse a un Athletic Club del que se presupone que va a asfixiar a la UD con una presión muy alta, la misma con la que trituró al Atlético de Madrid la pasada jornada y por la que el técnico insular entiende que su equipo va a tener que jugar como el Cádiz y «meter balones a la espalda» de Dani Vivian y Aítor Paredes, dos de los centrales que más lejos se sitúan de los dominios de Unai Simón.

En este sentido, al cuestionarle a García Pimienta que si una de las vías que tiene para asaltar al equipo que dirige Ernesto Valverde pasa por abrazar los contraataques, el técnico catalán hizo un análisis simplista. «Me encantaría llegar a la otra portería con el primer pase, si los rivales nos dejasen, Valles no jugaría ningún balón», trasladó el míster.

Hoy, tres días después del último partido disputado ante el Cádiz, con las piernas cansadas y las bajas confirmas de Moleiro por lesión y Kirian por sanción, el técnico ve factible hacer rotaciones. «No tengo ningún miedo a que juegue gente que no está participando, realmente lo están haciendo muy bien y me demuestran en el día a día que están preparados para jugar. Entonces en función de las molestias, golpes, si tengo que hacer diferentes cambios no me preocupa en absoluto».

Cuestionado precisamente por el tiempo que calcula que Moleiro puede estar de baja al diagnosticarle un esguince acromioclavicular en el hombro derecho, Pimienta espera «que no sea mucho más de dos o tres semanas», aunque sin «perder la cabeza», espera que «esté cuanto antes».

En cuanto a la ausencia de Kirian, al completar el ciclo de amonestaciones, descartó que el de Candelaria forzara la quinta amarilla ante el Cádiz después de protestar en exceso al árbitro. «Aquí no se fuerza nada, si después coge y se lesiona o cualquier cosa... no, no en ningún caso».

Sandro, disponible

El que sí puede tener oportunidad de volver a sumar minutos esta noche es Sandro Ramírez. El delantero ya estuvo convocado el domingo frente al Cádiz, aunque no tuvo oportunidad de calentar y en San Mamés podría regresar.

«Por desgracia hace dos semanas tuvo que parar, la semana anterior solo hizo par de entrenamientos con el grupo, ayer entrenó muy bien y hoy esperemos que entrene bien y si no pasa nada mañana estará en disposición de participar», trasladó sobre el punta.

En la línea de los delanteros que no están participando, a Pimienta se le preguntó si entendería que Sory Kaba mantuviera una conversación con él en caso de que optase por encontrar los minutos que no está teniendo en la UD y el míster no puso un muro a esta vía.

«Entendería que cualquier jugador que no tuviera minutos viniera a hablar primero conmigo y segundo a pedir al club que le gustaría jugar más. Eso sucede, no hay que negarlo. Para mí Kaba es importante fui uno de las personas que apretó y hablé con él para que viniese y ahora es cierto que no está participando tanto como a él le gustaría, pero tengo confianza plena en Sory y si lo considero oportuno jugará mañana –por hoy–, explicó el estratega.

Por último, descartó jugar con un doble lateral para frenar a los hermanos Williams y apuesta por «igualar la intensidad».