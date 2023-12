Ramírez sepulta la teoría de la conspiración arbitral: "Si les atacamos; hacemos un flaco favor al colectivo"

Ramírez no está en el bando de la conspiración arbitral. El presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez Alonso, se desmarca de las críticas al colegiado Martínez Munuera y recuerda que el 1-0 de Unai Gómez llegó en el último segundo por negligencia defensiva. "Es muy complicado cargar contra el árbitro, tú tienes que hacer tu trabajo y no te pueden ganar de esa manera. No te pueden marcar en el último minuto (...) Pero cargar todo el partido en una apreciación arbitral, pues no me gustó", resalta el principal ejecutivo, anoche, en una intervención en El Chiringuito.

Admite que ve falta previa sobre Sandro Ramírez, una situación que hubiese anulado la diana de Unai Gómez en el 94'. "Puede existir falta previa, pero no podemos rearbitrar el partido. Yo creo que el árbitro como todos, tienen una labor muy complicada. Deben tomar decisiones de enorme responsabilidad. El VAR debe ayudar a corregir, si se equivoca...Toca asumirlo. Interpretamos que hay una falta y no la ve (...) Hay conexión directa con la Real Federación Española de Fútbol y ya veremos qué hacemos. Los que tenemos una responsabilidad como dirigentes, si atacamos, hacemos un flaco favor al colectivo. Insisto que es muy complicado arbitrar, unas te benefician y otras te perjudican". Estas valoraciones no van en la línea de Valles, que atizó con dureza a Martínez Munuera con el "nos la tragamos y callamos". "Nos la tragamos y nos callamos, nos ha tocado sufrir y al final, tuvimos mala suerte en esa acción tan determinante. Estoy orgulloso de esta primera vuelta que hemos firmado (...) Pero con todos los equipos no tienen la misma vara de medir; toca callarnos y trabajar".