Las Palmas quiere atar a Valles cuatro temporadas

Valles, el rostro de moda de Primera y un negocio redondo. El meta sevillano de la UD de 26 años firmó en la Catedral, diez intervenciones, una actuación portentosa que dispara su lista de pretendientes. Se doctoró en el santuario de Iribar, bajo el bombardeo de los leones de Ernesto Valverde, y tiene asegurada su renovación en el instante que alcance el duelo oficial 25 en las filas del cuadro grancanario –su contrato se estiraría al 30 de junio de 2025 con esta fórmula incluida en la última renovación del 17 de junio de 2022–.

Con una cláusula de 30 millones, su valor de mercado pasa de los 400.000 euros, tras conquistar el ascenso, el pasado 27 de mayo, a los cuatro kilos en este punto mágico del calendario. Desde la entidad isleña, se lanzan de forma decidida a sellar una renovación proporcional a su explosión. Más allá de la fórmula del ‘partido 25’, que llegaría el 18 de febrero ante el Atlético de Madrid en el Estadio Cívitas Metropolitano, la UD le quiere otros tres años más –por lo tanto hasta junio de 2028–.

«Le quedan pocos partidos para que renueve de forma automática [siete duelos], he hablado con el director deportivo [Luis Helguera] y le he trasladado que me gustaría que Valles hiciese toda su carrera en Las Palmas. Una vez que renueve, le trasladaremos una ampliación a largo plazo, al más largo plazo. Valles se ha ganado que la UD apueste por él de forma decidida», valoró el presidente Miguel Ángel Ramírez, como declaración de intenciones, el lunes, en el cóctel navideño en el Restaurante El Senador del Faro de Maspalomas.

Con 18 partidos ligueros disputados (todos los 1.620 minutos) y quince tantos encajados (catorce dentro del área y el de Gerard Moreno ante el Villarreal CF desde fuera), Valles luce un coeficiente de 0,8 tantos por pulso en el primer puesto del Zamora. Le sigue Mamardashvili (Valencia CF) con 1,22, así como David Soria (Getafe) con 1,28. En la cuarta posición figura Dimitrievski (Rayo Vallecano), con 1,33, y luego Jorgensen (Villarreal), 1,94, en la quinta. Remiro (Real Sociedad, 1,06) y el internacional del Athletic Unai Simón (1,12) completan el podio.

Valles los supera a todos de forma clara. No hay debate y llama a las puertas de la Roja de Luis de la Fuente con autoridad. Justicia para el Spiderman de La Rinconada, que alcanza el guarismo de siete goles evitados. Se trata del cuarto portero de las cinco grandes ligas en esa categoría, por detrás de Terracciano de la Fiorentina (8,05), Donnarumma del PSG (6,84) y Bizot del Stade Brestois 29 (6,71).

Rol activo lejos de su jardín

Acumula 68 paradas –41 dentro del área, 26 fuera, un bloqueo y 25 despejes– y logró detener una pena máxima a Guruzeta en San Mamés en la última jornada para maravillar en el platillo volante de San Mamés. Muriqi se topó con la madera y Pepelu (Valencia) le batió en Mestalla desde los once metros. Bebé (Rayo Vallecano) también le batió en el Gran Canaria.

Cuatro duelos con la portería a cero –ante Real Sociedad, Granada y Getafe en Siete Palmas, así como en la visita a Mendizorroza–. Un dato curioso es que ha recibido tres faltas y completó 635 pases buenos. Ocupa la posición 40 en esta categoría, superando a jugadores del calibre artístico de Antoine Griezmann (551), Modric (546) y Rodrigo de Paul (542).

El dato de quince goles en contra en las primeras 18 jornadas convierten a esta UD en la mejor, a nivel defensivo, de la historia. En las 35 campañas anteriores en Primera, no se había patentado tal grado de perfección. En la última presencia amarilla en la máxima categoría, la 17-18, los amarillos habían encajado en la jornada 18 un total de cuarenta dianas. Acabaron LaLiga con 74 goles recibidos (lo que deja un guarismo de 2,05 tantos recibidos por partido por los 0,83 de la actualidad).

Coronación como estandarte

Viera, 265 encuentros y 75 goles en cuatro ciclos y diez temporadas, puso punto y final a su periplo en la UD el pasado martes con una rueda de prensa en Barranco Seco. En agosto del 2021, firmó un contrato cinco años y dos opcionales. Es la fórmula elegida para renovar a Valles y Pimienta.

Huérfanos del ‘21’, los dirigentes ya se habían encargado de forma rigurosa de blindar a toda la columna vertebral. Kirian Rodríguez tiene contrato hasta junio de 2026 (por dos cursos más), al igual que Alberto Moleiro o Sandro Ramírez. En relación a Saúl Coco, acaba en 2025 y también se ultima una nueva ampliación.

En el caso de García Pimienta, está atado hasta junio de 2025 –esta edición liguera y una más, aunque se puede romper por cualquiera de las partes–. El club pío pío quiere estirar todo lo posible la estancia en Gran Canaria del monje del rigor. El estratega de moda y el Zamora de Primera. Los referentes de la UD del rigor. Sergi Cardona finaliza contrato en junio y hay grandes dificultades para renovarlo. Se le da por perdido desde las oficinas del club amarillo. Con Valles, el plan sigue su curso. Una campaña por partidos y otras tres por su aportación bíblica. Felino que está abonado a la épica.