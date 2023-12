La gestión exitosa de la UD Las Palmas está a un paso de estudiarse en las mejores facultades de economía. Si el club amarillo tiene un tope máximo para gastar en su plantilla de 35,2 millones de euros, el presidente del club amarillo desveló que se están gastando 28. Siete millones menos. La austeridad como fórmula ganadora para colocarse noveno en la clasificación en el primer año en Primera tras ascender el verano pasado. "A nosotros nos cuesta un punto más barato que a nadie en la liga afortunadamente. Eso significa que se ha hecho buen trabajo en los despachos, que se ha hecho apuestas por futbolistas que han demostrado que son aptos para Primera División", resaltó el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.

Actualmente el equipo insular marcha noveno en la clasificación con 25 puntos tras haber caído en el último segundo del partido del miércoles frente al Athletic Club con una serie de jugadas polémicas en cuanto a la actuación arbitral. Aun así, el baremo comparativo de forma anecdótica le equipara casi a un punto por millón gastado actualmente. 25 unidades, 27 millones gastados.

Todo ello dentro de un análisis global en el que la Unión Deportiva cerró las cuentas de la pasada temporada y aprobó para la actual un presupuesto de 72,5 millones de euros. Eso sí, después de que la apuesta de la campaña 2022-23 fuera fructífera incluso excediendo el límite salarial establecido por el control de la Liga, pero encontrando la rendija en la estrategia económica con el que destinar dinero del fondo de inversión CVC para regresar a Primera.

En ese caso, con los compromisos adquiridos tanto con la plantilla de la campaña pasada, en la que se acordaron una serie de primas monetarias en caso de volver a Primera División; como los acuerdos que se pactaron con otros clubes en los que se debía pagar por los jugadores que habían llegado a la UD, se cifran unas pérdidas de 9 millones de euros.

Cantidad elevada pero que se esperaba subsanar en este periodo temporal con la última cláusula que se negoció con el Fútbol Club Barcelona por el traspaso de Pedri hace ya cuatro temporadas. Como el de Tegueste ha sufrido una serie de lesiones durante este curso, no ha podido llegar a la cifra de 100 partidos disputados, los cuales repercutirían en 5 millones de euros de pago a Las Palmas. "Le quedan dos partidos en los que dispute 45 minutos más, porque había algunos de Supercopa que no contaban y ese pago entrará en la actual temporada", afirmó Ramírez.

Asimismo, cuestionado sobre si el dinero que tiene que llegar a las arcas moentarias por Pedri y el ahorro futuro que repercute el acuerdo alcanzado por Jonathan Viera a razón de cinco millones de euros por las tres temporadas que dejará de pagar el club al de la Feria, tal y como el presidente sostiene, el presidente, descartó hacer fichajes en esta ventana invernal.

"Tengo la sensación de que si no gastamos no vale lo que estamos haciendo. Gastar por gastar para fichar jugadores que no jueguen o no nos ayuden a subir el nivel yo creo que es tirar el dinero. Las cosas hay que hacerlas desde la mesura, tranquilidad y análisis", expresó el mandatario amarillo.

En esta misma línea, al preguntarle si el club haría un esfuerzo para renovar a esos jugadores por los que se está manteniendo el equipo en la novena posición, caso como el de Álvaro Valles que ampliará su vinculación un año más cuando cumpla los 25 partidos. El presidente si optó por la afirmación: "Hay que intentar retener a esos talentos y para eso habrá que aumentar sus contratos y esos nuestros fichajes", añadió.

Aun así, tampoco es tajante con que no vaya a haber fichajes bajo ningún concepto. La dirección deportiva no para de satelizar a posibles incorporaciones y en caso de que haya salidas, la maquinaria de entradas se activará. "Que ahora llega un equipo y nos paga la cláusula de rescisión por un jugador, evidentemente tendremos que reponerlo", indicó Ramírez.