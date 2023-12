Roque Díaz Fuentes (Las Palmas de Gran Canaria, 71 años), apodado Roquenbauer, se ha medido trece ocasiones al FC Barcelona con la elástica de la UD Las Palmas y ha conquistado cinco victorias -un empate y siete derrotas completan su historial-. Con 267 duelos de amarillo, aporta las claves tácticas que debe aplicar García Pimienta para tumbar a los de Xavi Hernández. El próximo jueves 4 de enero se alza el telón de 2024 con un pulso de época en el Gran Canaria. El exjugador amarillo salió victorioso en 1975, 1976, 1979, 1981 y 1982, todas en el Estadio Insular.

El hombre que tumbó 5 veces al FC Barcelona...

Puedo apreciar y valorar el haber estado con los compañeros y resto del plantel de la UD Las Palmas en momentos imporantes. Y valoro compartir vestuario con una una plantilla extraordinaria, como fue aquella de inicios de los setenta y finales de los sesenta. Son los extraterrestres. Fui un suplentillo más, que tartó de ir aprendiendo y al final tuve la gran oportunidad de estar durante varias temporadas [para alcanzar las doce desde 1972 hasta 1984]. Tuve la fortuna de forma parte de una época buena, así como de partidos importantes en la historia del club.

Usted le ganó a un tal Cruyff en dos ocasiones. Eso es como ganarle a Robert Lewandowski diez. ¿Cómo lo recuerda?

Sí, a Cruyff, Neskens, Migueli, Reina....Ganarle al Barça no es moco de pavo y cinco veces pues realza el trabajo coral de aquella UD. En todas esas victorias estábamos exultantes de alegría, en primer lugar por haber hecho las cosas bine. Pero en segundo lugar y lo más importante, para que la afición estuviese feliz. Brindarles un buen momento. Y eso es lo fundamental, desde mi pensamiento, otros pueden tener otra visión. Desde mi conocimiento de esa época, me quedo con la comunión de la caseta y el orgullo de la gente. También les dimos dolores de cabeza...

¿Cómo se frena a un gigante como el Barça? ¿Rezó mucho para controlar a Cruyff?

Tuve una suerte enorme en esos partidos ante el Barça. Si bien en aquella época eran marcas de hombre a hombre, muy férreas; aproveché la oportunidad que me brindó el entrenador Helenio Herrera y me puso de marcador central. Paco Castellano fue el mejor central que ha tenido la UD. Además, en mi caso, cuando me superaba Cruyff, pues estaba Federico Páez. Las coberturas eran importantes, yo me considero un futbolista de la edad media, de los clásicos. Pero el hecho de contar con una buena cobertura, me permitía salir airoso. Le hablo de Felipe, Páez, Hernández, Noly, Félix, Brindisi e incluso Wolff.

¿Ganar el 4-E puede servir para vengar la derrota en la final de Copa de 1978 en el Santiago Bernabéu?

Ese partido que nombra conforma una espinita clavada, fue el más importante de esa época, más allá de la semifinal ante el Sporting de Gijón. Pero tenemos una espinita clavada, el árbitro influyó bastante y luego me reconoció que se equivocó. Me lo confesó en el Gran Canaria. Estábamos jugando magníficamente y llegó ese penalti inicial, que supuestamente hizo el que te está hablando. Marcó un antes y un después, en aquella cita tan señalada.

Insisto, ¿le vale el 4-E como vengaza?

No, estoy mayor, ya para venganzas a mis 72 años. Las venganzas en mi capacidad mental, no existen. No tuviste la suerte, ya es tarde para lamentarse. Hubiese sido una manera fantástica de cerrar un ciclo muy brillante con esa mezcla de latinoamericanos con canarios. Muchas generaciones de aquella época aún la recuerda, los pibes de ahora; nada de nada. Yo ahora sí lo aprecio, no supe valorar mi etapa de futbolista.

¿La UD tiene opciones reales de batir al Barça en el Gran Canaria?

El fútbol es muy cabrón y el que desprecia al rival, mala cosa. Cuando te mides a enemigos pequeños, hay factores importantes que pueden ser cruciales como los aspectos psicológicos. No descubriré nada nuevo...

El Barça ha encajado 21 goles. Parece vulnerable. Celta (2), Almería (2) o Granada (2) lograron perforar el arco azulgrana. ¿Es la hora de tumbar al conjunto de Xavi Hernández?

Es vulnerable desde el punto de vista de que se cuente con la suficiente inteligencia futbolística y la gran capacidad de sorprender a un equipo como el Barcelona. Aquí no hay nadie superior a nadie, la diferencia radica en el dinero y en su calidad. En el verde hay que demostrar lo que vale uno y lo que vale el otro. En la UD, como pasó en el Insular durante numerosas ocasiones, espero y deseo que llegue un inicio de año con victoria ante el Barça. Que la nueva etapa arranque con una sonada victoria.

Si usted le ganó a Cruyff, ¿Kirian puede tumbar a Joao Félix y Lewandowski?

Yo no le gané a Cruyff, fue la familia de la UD Las Palmas. Los compañeros que empujamos todos en la misma dirección. Ahora están Kirian, Coco y Mika. El central catalán me encanta, es un jugador importante, aunque tengo debilidad por Moleiro.

Un resultado para el 4-E...

Nunca doy un resultado, ya tengo 71 años. Si aciertas, eres un monstruo y si no atinas, eres una porquería.