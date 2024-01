Jueves, 20.30 horas. Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas-Fútbol Club Barcelona. Un duelo que al aficionado exterior le suscita una conexión especial por el vínculo entre los dos equipos en la época reciente. Xavi García Pimienta es el máximo estandarte actual, acompañado por los cinco jugadores de la plantilla amarilla que tienen pasado culé. Mika Mármol, Sandro Ramírez, Munir El Haddadi, Marc Cardona y el cedido Julián Araujo mantienen viva una pasarela entre El Prat y Gando de cuño joven y que empezó hace casi siete décadas.

En 1955 Tomás Moreno fue el primer jugador que tuvo el honor de vestir la camiseta azulgrana y amarilla. Cuatro años en el Barça y ya en su declive firmó por una Unión Deportiva que vivía sus primeras experiencias en Primera División. Nueve partidos y dos goles fue su aportación.

Viaje de sentido contrario a los que realizaron Vicente González y Juan Torrent. El primero, que defendió al equipo insular entre 1959 y 1961, atrajo la mirada culé para irse hasta la Ciudad Condal y jugar 46 partidos con 7 goles en cinco años; mientras Torrent jugó en Las Palmas del 1961 al 64 con 5 goles en 62 partidos. Rendimiento que le valió para fichar por un Barcelona en declive sin llegar a arraigar con dos etapas entre las temporadas 64-65 y 67-68, sin ningún gol en 12 duelos disputados.

De este trío primigenio hubo una grieta de casi una década hasta que llegó el traspaso de uno de los jugadores más ilustres de los dos equipos. Gerardo Miranda. Internacional con España nueve ocasiones. 172 partidos con Las Palmas y y 144 con el Barcelona.

Del lateral derecho internacional con la Roja a un futuro seleccionador nacional. Julen Lopetegui pasó por la portería insular en el curso 1988-89 y la del Camp Nou entre el 1994 y el 97 con tan sólo cinco partidos jugados.

Así hasta un sinfín de nombres que pasaron sin pena ni gloria por ambos conjuntos. Pitu Campadavall, Sergi Samper, Alen Halilovic, o Wilfrid Kamptoum por último; mientras que otros como Jeison Murillo o Kevin Prince Boateng dejaron mayor huella en la UD pero no en Can Barça. Casi igual que el papel de Sandro, Munir, Mika Mármol o Marc Cadrona.

Cuestión distinta es la de Pedri, el último estandarte que brilla con luz propia en el conjunto culé y que se germinó en la UD.

Otros jugadores pasaron por la cadena de filiales y el primer equipo de Las Palmas como Trashorras, Iván Benítez, Saúl Berjón, Sergio Araujo, Nili, Josep Martínez, Ruiz de Galarreta, Christian Rivera, y Sergi Puig por último.

Como técnicos tienen vinculación Sergio Lobera, Quique Setién y Xavi García Pimienta.