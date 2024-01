Puede que David Gómez, el preparador físico de la UD, se esté haciendo la pregunta de qué le pasa a sus jugadores en los últimos minutos de los partidos. Por lo pronto los números dicen que el equipo amarillo es más vulnerable en las segundas partes. Lo que también significa que en las primeras es una auténtica roca. De los diecisiete goles que ha encajado la escuadra insular en la primera vuelta –menos de uno por partido de media–, quince han llegado en las segundas partes y cuatro de ellos de forma cruel.

Dos dagas al ánimo del vestuario amarillo han llegado en las dos últimas jornadas ligueras. Pasó el periodo navideño para olvidar el tanto recibido en San Mamés en el minuto 94 de Unai Gómez, pero reanudado el campeonato al equipo insular se le vieron las costuras en la segunda parte frente al Barça.

Después de una primera mitad excelsa del equipo de García Pimienta en el que dominó a su antojo al conjunto azulgrana, incluso hasta el minuto 55 cuando llegó el gol de Ferran Torres tampoco es que estuviese sufriendo en demasía los insulares.

Los dos peores días en pases fueron en San Mamés (346) y ante el Barcelona el jueves, con 316

Eso sí, con el 1-1, Las Palmas entregó las armas y apenas compartió el balón. Del planteamiento táctico del principio al patadón y a correr de la segunda se obtuvo el peor dato de pases de la temporada de la UD, 316, que superó al de la siguiente peor marca, frente al Athletic, con 346.

Ya lo avisa García Pimienta cuando le preguntan si es capaz de intentar competir de otra manera que no sea a través de la posesión y siempre opta por la negativa como respuesta. Quizás, por no tener la pelota contra estos dos equipos llegaron los goles en la zona cesarini.

Es verdad que ante el Barça se perdió de penalti en el minuto 93’ después de que a Sinkgraven le diera por ponerle fácil las cosas a los azulgranas empujando a Gundogan, pero la sensación era de que los culés ya merecían ese tanto.

Hasta Xavi Hernández lo expresó en la rueda de prensa posterior al partido –quizás también porque ganó–. «Les he dicho en el descanso que íbamos a ganar 1-3. Si hacíamos bien no caer en fuera de juego, el momento del pase, no hacía falta hablar más. Era un tema de tener más madurez en el juego», expresó el técnico barcelonista en una intuición de que a la UD se iba a venir abajo con el paso de los minutos.

Al contrario, la UD ganó al Granada en el 92’, al Celta con goles en el 84’ y 97’ y al Almería en el 94’

A esto cabe sumar las derrotas que llegaron frente al Rayo Vallecano en el minuto 92 después del error de bulto de Álex Suárez para regalar el penalti a los madrileños; así como el tanto de Portu para que el Girona venciera en Montilivi en el 88’. También el Cádiz empató en el 83’ y se terminó pidiendo la hora.

Al contrario, Las Palmas también le ha sonreído el cronómetro. Ante el Granada se ganó en el 92’ con el Kirianazo; al Celta se le venció con goles en el 84’ y 97’ y Sory Kaba sonrió en Almería con su golazo en el 94’.